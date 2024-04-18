Στις αντιδράσεις της Τουρκίας στην εξαγγελία ίδρυσης των δυο θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέροντας ότι «έχει να κάνει με καθαρά περιβαλλοντικούς σκοπούς, είναι δεδομένη η θέση μας για συνέχιση του διαλόγου, αλλά και ότι δεν υποχωρούμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης, πρόσθεσε «είναι επίσης αυτονόητο και το έχουμε αποδείξει σε όλη μας την ιστορία ότι η Ελλάδα πιστεύει βαθιά στην επίλυση των διαφορών, της μίας διαφορά εν προκειμένω, του καθορισμού ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι όλες αυτές οι ενέργειες, όλες αυτές οι κινήσεις έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και βέβαια η Ελλάδα είναι μια κυρίαρχη χώρα, δεν υποχωρεί στα κυριαρχικά της δικαιώματα και σε σχέση με τη γείτονα χώρα συνεχίζουμε να πιστεύουμε στη συνέχιση του διαλόγου».

Απαντώντας στην κριτική για την επιλογή του Φρέντη Μπελέρη να συμπεριληφθεί στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «ο πρωθυπουργός δεν θυμήθηκε την ομογένεια τώρα, η στάση μας διαχρονικά δείχνει μια συνέπεια. Το ψηφοδέλτιο έχει ακόμα 41 άξιους υποψηφίους και καλό είναι να μην περιορίζεται η αντιπαράθεση σε αυτόν τον τοξικό τρόπο».

Αναφορικά με την κριτική του κ. Ανδρουλάκη για το ίδιο ζήτημα και τις αναφορές περί ψηφοθηρίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «Έχετε δει ποτέ πολιτικό αρχηγό να βάζει στο ψηφοδέλτιο εν ενεργεία ευρωβουλευτή άλλου κόμματος και ας μας πει αν αυτό δεν είναι με ψηφοθηρικούς όρους».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε το πρωί στις Βρυξέλλες με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Donald Tusk και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola και συζήτησαν για τα θέματα της Συνόδου Κορυφής και τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι οι κ. Μητσοτάκης και Tusk ήταν αυτοί που υπέγραψαν εκ μέρους του ΕΛΚ την υποψηφιότητα της Ursula von der Leyen για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η κα Metsola διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην προεκλογική καμπάνια της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.

-----

Οι εξωτερικές σχέσεις με αιχμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, η Ουκρανία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, αλλά και ζητήματα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας κυριαρχούν στην ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του αναφορικά με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης που δέχτηκε το Ισραήλ από το Ιράν και επεσήμανε ότι την καταδίκη αυτή συνοδεύει «η παρότρυνση όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου η κρίση αυτή να εκτονωθεί, να μην επεκταθεί και να μην αποκτήσει χαρακτηριστικά περιφερειακής σύγκρουσης», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Αναφέρθηκε στην κατάσταση στον Λίβανο η οποία επηρεάζει άμεσα και την Κύπρο, καθώς έχουμε δει σημαντικές προσφυγικές ροές από τον Λίβανο στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Στηρίζουμε την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε οι ροές αυτές να ανακοπούν, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να παρέχουμε και στον Λίβανο την υποστήριξη που τόσο χρειάζεται, προκειμένου αυτή η χώρα που έχει περάσει πολλά να καταφέρει επιτέλους να σταθεροποιηθεί».

Επιπλέον, αναφερόμενος στο ζήτημα της Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «σε απόλυτη συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι υπάρχει ρητή αναφορά η οποία συνδέει την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων και με την πρόοδο η οποία μπορεί να γίνει στο ζήτημα του Κυπριακού. Με ρητές αναφορές στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, που καθορίζουν το μόνο πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να επιλυθεί το Κυπριακό ζήτημα. Και βέβαια εκφράζοντας και εμείς την προσδοκία μας η νέα αυτή προσπάθεια η οποία γίνεται, υπό τη νέα απεσταλμένη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να μπορέσει να αποδώσει επιτέλους καρπούς».

-----

Διαθέσιμη είναι από σήμερα στο gov. gr η νέα πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισσες.

Το επίδομα μητρότητας επεκτάθηκε εκτός από τις μισθωτές και δίνεται για πρώτη φορά σε ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες. Οι μητέρες ελ. Επαγγελματίες και αγρότισσες που το δικαιούνται είναι όσες έχουν έχουν γεννήσει από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά.

Συνεπώς, οι μητέρες ελ. Επαγγελματίες και αγρότισσες θα λάβουν αναδρομικά το ποσό που αντιστοιχεί στους προηγούμενους μήνες και από δω και πέρα θα λαμβάνουν μηνιαίως 830 ευρώ μέχρι τη συμπλήρωση των 9 μηνών, από την γέννηση.

Η επέκταση αυτή φορά περίπου 5.000-5.500 μητέρες.

----

Μένουν 11 μέρες μέχρι τις 29 Απριλίου, οπότε και κλείνει το σύστημα υποβολής αιτήσεων για την επιστολική ψήφο. Ήδη 95.000 Έλληνες από 115 διαφορετικές χώρες έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν επιστολικά.

-----

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας για την παραχώρηση έκτασης 150 στρεμμάτων του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α΄» με σκοπό την κατασκευή του Νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Με τη σημερινή σύμβαση μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η κυβερνητική εξαγγελία για κατασκευή του Νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.

Όπως τόνισε σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Πρόκειται για ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με το οποίο γίνεται πράξη ακόμη μια προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης με την καθοριστική συμβολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Δένδια».

----

Παρά την δυσμενή διεθνή συγκυρία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι τα επόμενα δύο χρόνια η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς από την ευρωζώνη, η ανεργία θα συνεχίσει να μειώνεται ενώ ο πληθωρισμός σταδιακά επανέρχεται στον στόχο του 2%.

Πιο συγκεκριμένα και σε σχέση με τις προβλέψεις Οκτωβρίου 2023, αμετάβλητη παραμένει η πρόβλεψη του ΔΝΤ για ανάπτυξη 2% το 2024 στην Ελλάδα, την έκτη υψηλότερη στην ευρωζώνη, παρά την σημαντική προς τα κάτω αναθεώρηση για το σύνολο της ευρωζώνης.

Παράλληλα, και το 2025 η Ελλάδα προβλέπεται να καταγράψει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η πρόβλεψη είναι 1,9% έναντι 1,5%. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρωζώνη προβλέπεται μείωση πληθωρισμού για το 2024 και το 2025, χρονιά κατά την οποία ο πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει πολύ κοντά στον στόχο του 2%.

Τέλος, στην Ελλάδα αναμένεται συνέχεια στην πτώση της ανεργίας φέτος στο 9,4% και του χρόνου στο 8,7% αντίστοιχα, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η EUROSTAT, έγκριτα μέσα ενημέρωσης όπως ο Economist και το Reuters μιλούν συνεχώς για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Η πολιτική της Κυβέρνησης αποφέρει καρπούς. Η ανεργία μειώνεται, οι μισθοί αυξάνονται, η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στις άμεσες ξένες επενδύσεις, στην απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Παράλληλα συνεχίζεται η υλοποίηση οραματικών μεταρρυθμίσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η συνεχής αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών με μόνιμα μέτρα, κάτι που καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο εξ' αιτίας της επίμονης εισαγόμενης ακρίβειας.

-----

Υπεγράφη την Τρίτη, η σύμβαση υλοποίησης για έργα στο αρδευτικό δίκτυο Νιγρίτας Σερρών, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κατασκευή του έργου θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

----

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 4o αίτημα πληρωμής, ύψους 2,3 δισ. ευρώ, για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το συγκεκριμένο αίτημα υποβλήθηκε αφού επιτεύχθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο, o στόχος της συμβασιοποίησης δανείων, ύψους 4,52 δισ. ευρώ, του Ταμείου.

Το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης παρουσιάζει ιδιαιτέρως υψηλή ζήτηση από τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα δάνεια, χορηγούνται με σταθερό επιτόκιο δανεισμού 0,35% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 1% για μεσαίες και μεγάλες, με μέση διάρκεια αποπληρωμής τα 14 έτη, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό εν μέσω της αύξησης των επιτοκίων και του διεθνούς κόστους κεφαλαίου.

Η συνεργασία μας με την Ευρώπη και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας τόσο αυτοτελώς όσο και εντός της Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου όλα τα ορόσημα που πετυχαίνει η χώρα μας να αντανακλούν στην βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Ο Πρωθυπουργός το είπε, μάλιστα, χαρακτηριστικά από τις Βρυξέλλες:«Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, είναι μία έννοια η οποία πρέπει να συνδέεται τελικά με την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των ευρωπαίων πολιτών, κάτι στο οποίο η χώρα μας αποδίδει εξαιρετικά μεγάλη σημασία».

----

Ένα σύνολο δράσεων πραγματοποιείται για την ολιστική αναμόρφωση των συγκοινωνιών στην Θεσσαλονίκη.

Συνολικά προβλέπονται περίπου 350 νέα λεωφορεία για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

110 ηλεκτρικά λεωφορεία που προορίζονται για την Θεσσαλονίκη, μαζί με τους ανάλογους σταθμούς φόρτισης διανύουν την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει η κυκλοφορία των λεωφορείων με επιβάτες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο ενδιάμεσης ενίσχυσης του στόλου του ΟΑΣΘ, γίνεται προετοιμασία για προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση περίπου 150 λεωφορείων ντίζελ, με διάρκεια 4 έτη.

Υπό δρομολόγηση βρίσκεται, παράλληλα ο 2ος Διαγωνισμός, για την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων για τη Θεσσαλονίκη.

Η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναμένεται στα τέλη Απριλίου. Πρόκειται για 700 οχήματα εκ των οποίων περίπου 240 θα δρομολογηθούν στη Θεσσαλονίκη.

Για την ελάφρυνση των κυκλοφοριακών ζητημάτων που εμφανίζονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά την κατασκευή του Flyover, έχουν δημιουργηθεί πέντε νέες λεωφορειακές γραμμές Express, οι οποίες προσφέρουν συνολικά 200 δρομολόγια καθημερινά.

Επιπλέον, προσελήφθησαν 137 νέου οδηγοί μέσω ΑΣΕΠ, ενώ προστέθηκαν σε αυτούς άλλοι 20 με εσωτερική μετακίνηση.

Τέλος, προστέθηκαν 26 επιπλέον οχήματα από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα αντικαταστάθηκαν 36 παλαιά λεωφορεία του ΟΑΣΘ με νεότερα οχήματα μεγαλύτερης χωρητικότητας.

------

Εισάγεται προς ψήφιση σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής, ο αναµορφωµένος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Αποτελεί µια πρωτοβουλία που στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους µε την φορολογική διοίκηση. Στόχος δεν είναι µόνο η µείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και η σηµαντική βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας της ΑΑΔΕ µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κάτι που ευνοεί και τις δυο πλευρές.

Βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι:

1. Η αυτοµατοποίηση σύνταξης και υποβολής φορολογικής δήλωσης για 1 εκατομμύριο πολίτες. Η φορολογική δήλωση συντάσσεται αυτόµατα από την ΑΑΔΕ και οριστικοποιείται επίσης αυτόµατα, αν ο φορολογούµενος δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός της προθεσµίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

2. Η κατάργηση υποχρέωσης προσκόµισης βιβλίων (κυρίως για επιτηδευµατίες και µικρές επιχειρήσεις)

3. Η ψηφιοποίηση της επικοινωνίας των πολιτών µε την ΑΑΔΕ και η συνακόλουθη κατάργηση παραδοσιακής αλληλογραφίας

4. Η ταχύτερη έκδοση φορολογικής ενηµερότητας, µέσω διαλειτουργικότητας µεταξύ των φορέων του Δηµοσίου.

5. Προβλέπεται συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο για τους φορολογικούς ελέγχους.

6. Καθίσταται απαραίτητη η κοινοποίηση της πράξης προσδιορισµού φόρου µέσα στην πενταετία που προβλέπεται για την παραγραφή.

-----

Στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για έλεγχο με τη μέθοδο των sweep σε όλες τις πλατφόρμες των social media για τον εντοπισμό «influencers» που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες, προωθούν και διαφημίζουν προϊόντα και υπηρεσίες επώνυμων εταιρειών, συμμετείχε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι έλεγχοι αφορούν συνολικά σε 576 «influencers» από όλη την Ευρώπη ενώ οι 20 εξ αυτών προέρχονται από τη χώρα μας. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα λάβουν επιστολή από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την οποία θα ενημερώνονται επισταμένως και θα καλούνται να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις ώστε οι δραστηριότητές τους να είναι προσαρμοσμένες σε όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή καταναλωτική νομοθεσία.

Από τον έλεγχο στους Έλληνες influencers, διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι ενώ το 100% ασκεί εμπορική δραστηριότητα, μόνο το 25% - και όχι πάντα με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο - γνωστοποιεί στον καταναλωτή ότι το περιεχόμενο των αναρτήσεων έχει εμπορικό σκοπό.

Σε ποσοστό 50% δεν παρέχουν σαφή ενημέρωση στον καταναλωτή σχετικά με την εμπορική τους ταυτότητα, ενώ από αυτούς που διατηρούν δικές τους ιστοσελίδες πώλησης το 50% δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Όλα τα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν θα διαβιβαστούν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για εντοπισμό πιθανών φορολογικών παραβάσεων.

----

Αύριο, Παρασκευή 19 Απριλίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Λέσβο, για την παράδοση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου.

