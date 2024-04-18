Μπεκατώρου: Ελπίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει την κίνηση που πρέπει στο θέμα Παπανώτα

Την παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ για τον Δημήτρη Παπανώτα ζήτησε η συνυποψήφιά του στο κόμμα για τις ευρωεκλογές, Σοφία Μπεκατώρου.

Η Σοφία Μπεκατώρου αναφορικά με τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα κακοποίησης ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1: «Ελπίζω ότι το κόμμα θα σταθεί όπως πρέπει. Να κάνει την κίνηση που πρέπει».

«Είμαι ήδη σε επικοινωνία με το κόμμα και περιμένω να τοποθετηθούν για το θέμα» συμπλήρωσε η Ολυμπιονίκης.

«Θα απαντήσω στη δήλωση του κ. Παπανώτα ότι με απόλυτους αριθμούς ότι 238.476 γυναίκες κακοποιούνται σωματικά ή και σεξουαλικά από σύντροφο/ σύζυγο κατά τη διάρκεια του έτους. Δηλαδή 653 γυναίκες κάθε μέρα. Δεν φανταζόμαστε πράγματα έχει έρθει η ώρα που πρέπει να φροντίσουμε να παρθούνε λύσεις. Ελπίζω ότι θα φροντίσει το ίδιο το κόμμα να σταθεί όπως πρέπει. Περιμένω να κάνει και αυτό την κίνησή του διότι πράγματι δεν μπορούμε να λέμε ότι φέρνουμε ανθρώπους με νέες ιδέες και οι άνθρωποι που έρχονται όχι μόνο έχουν απαρχαιωμένες αλλά είναι και οι προσωπικές τους απόψεις» σημείωσε η κ. Μπεκατώρου.

Η δήλωση του Δημήτρη Παπανώτα, για την οποία ο ίδιος είπε ότι έγινε μοντάζ, αναφέρει: «Εγώ δεν βλέπω να έχει πρόβλημα μια γυναίκα στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένα. Εκτός αν θέλει να έχει. Δηλαδή αν πάρει έναν σατράπη ο οποίος την κακοποιεί και δεν μιλάει και κάθεται και το ανέχεται, είναι πρόβλημά της».

Πηγή: skai.gr

