Αύριο η παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ

Αύριο στις 19:00 ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσιάζει το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ  

Αύριο, Παρασκευή, στις 7 μ.μ., στο Κέντρο Πολιτισμού - Ελληνικός Κόσμος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, θα παρουσιάσει το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. 

