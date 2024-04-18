Αύριο, Παρασκευή, στις 7 μ.μ., στο Κέντρο Πολιτισμού - Ελληνικός Κόσμος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, θα παρουσιάσει το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

