«Στην πολιτική υπάρχει η αντιπαράθεση με επιχειρήματα, ακόμη και σκληρά. Άλλο, όμως, η αντιπαράθεση, άλλο η χυδαιότητα», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Σε αυριανό δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, τα γνωστά αδίστακτα ‘πιστόλια' φτάνουν στο ακραία χυδαίο και συκοφαντικό "αφήγημα" αμφισβήτησης ακόμη και των αποτελεσμάτων των εκλογών.

Με τερατώδη ψεύδη και συκοφαντίες οι δήθεν κήνσορες ξεπερνούν και τον χειρότερο εαυτό τους.

Όσοι δεν σεβάστηκαν ποτέ τη λαϊκή ετυμηγορία που έδωσε καθαρή εντολή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη για δεύτερη συνεχόμενη τετραετία, δεν διστάζουν να επιχειρήσουν να αμαυρώσουν ακόμη και αυτή καθαυτή την πεμπτουσία της Δημοκρατίας», επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης.

«Πιθανόν το κάνουν προεξοφλώντας αυτό που έρχεται, μια νέα εκλογική ήττα δηλαδή. Αλλά αυτό αφορά εκείνους και το κοινό τους.

Αυτό που αφορά όλους μας είναι ότι αδιαφορούν αν στην προσπάθεια να πλήξουν την κυβέρνηση, οδηγούν στην απαξίωση της Δημοκρατίας μας.

Δεν θα αφήσουμε ούτε σπιθαμή σε επαγγελματίες λασπολόγους, πολιτικάντηδες, ανώνυμους "κουκουλοφόρους" του διαδικτύου, να αμφισβητήσουν τη λαϊκή βούληση. Είναι η ώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να τοποθετηθούν ευθέως», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.