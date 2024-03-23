Ανακοίνωση κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγορεί ότι υποκινεί επεισόδια ενόψει των παρελάσεων της 25ης Μαρτίου, εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Ο μηχανισμός των υπογείων της Κουμουνδούρου υποκινεί με κάθε τρόπο σε επεισόδια εν όψει των παρελάσεων της 25ης Μαρτίου.

Είναι ξεκάθαρο και συνάμα θλιβερό, ότι το μόνο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η χυδαία εργαλειοποίηση του δυστυχήματος των Τεμπών. Παίζουν τα ρέστα τους στην δημιουργία νέων «αγανακτισμένων» και μπαχαλοποίησης.

Οι δεκαετίες και οι ηγεσίες τους αλλάζουν, αλλά επιμένουν στις ίδιες καταδικασμένες συνταγές.

Οι πολίτες έχουν και γνώση και μνήμη και δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουν.

Για ό,τι συμβεί έχουν την απόλυτη πολιτική ευθύνη».

