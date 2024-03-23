Την τρομοκρατική επίθεση στον συναυλιακό χώρο σε προάστιο της Μόσχας, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων, καταδίκασε με μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η κα Σακελλαροπούλου αναφέρει: «Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και καταδικάζω απερίφραστα την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση εναντίον πολιτών στη Μόσχα».

«Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», καταλήγει στη δήλωσή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

