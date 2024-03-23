«Καταρχάς θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στο λαό της Ρωσίας μετά από το χθεσινό, συγκλονιστικό, τρομοκρατικό χτύπημα που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Η διεθνής κοινότητα έχει χρέος να συνεργαστεί για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη νέα έξαρση της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας» τόνισε, στην αρχή των δηλώσεών του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου πραγματοποίησε περιοδεία στο Χαλάνδρι.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «η ΝΔ απέτυχε παταγωδώς να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Βλέπουμε ότι οι πολιτικές της οδήγησαν τον ελληνικό λαό σε νέες ανισότητες, νέες περιπέτειες, νέες δυσκολίες. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σε τέσσερα χρόνια 40% για τις οικογένειες, 50% για τους φοιτητές. Τα βασικά αγαθά 30% και το μεγάλο ζήτημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένα κορυφαίο ζήτημα που αφορά τον ελληνικό λαό για να έχει μία προοπτική, για να έχει υψηλές υπηρεσίες ποιοτικής υγείας δωρεάν είναι σε δεινή κατάσταση από τις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση έχουμε χρέος να αγωνιστούμε και στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές να υπάρχει ένα καθαρό προοδευτικό μήνυμα. Ένα μήνυμα, απέναντι στη ΝΔ, που δείχνει έναν άλλο δρόμο με συγκεκριμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές».

«Καταλαβαίνω ότι βοηθά τη ΝΔ η αντιπολίτευση της στείρας επικοινωνίας, η αντιπολίτευση χωρίς θέσεις, η αντιπολίτευση του σόου. Εμείς έχουμε χρέος να δείξουμε ένα άλλο παράδειγμα, το παράδειγμα της ποιοτικής και αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Αυτό κάνουμε εντός και εκτός Βουλής γι' αυτό κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές είναι ψήφος, ελπίδας, προοπτικής για τον ελληνικό λαό» τόνισε ο Ν. Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς πως σχολιάζει τις χθεσινές δηλώσεις του πρωθυπουργού για τα Τέμπη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινάλ απάντησε «χθες ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Φλωρίδης, ο κ. Σπίρτζης, στελέχη και των δύο κομμάτων έκαναν δηλώσεις που περιφρονούν τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού.

Είναι αδιανόητο μετά από αυτή την τραγωδία, αντί να σιωπήσουν και να αφήσουν την Εξεταστική Επιτροπή ή την Προανακριτική που εμείς προτείναμε βάσει του πορίσματος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, την ελληνική Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της, να κάνουν επικοινωνιακά παιχνίδια.

Οι μεν της ΝΔ κάνουν ό,τι μπορούν για να βγάλουν λάδι τον κ. Καραμανλή και τα γαλάζια παιδιά που ήταν στους οργανισμούς που αφορούν στον ΟΣΕ.

Από την άλλη ο κ. Σπίρτζης υιοθετεί με απόλυτο τρόπο το αφήγημα της ΝΔ ότι δεν ευθύνεται για την τραγωδία η μη ολοκλήρωση του έργου της τηλεδιοίκησης».

Απέναντι σε όλα αυτά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει φως, άπλετο φως. Γι' αυτό προτείναμε εξαρχής Προανακριτική που αφορούσε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γι' αυτό ζητάμε επιτέλους σεβασμό στους νεκρούς και στις οικογένειές τους. Είναι ένα βαθύ τραύμα στη ψυχή και τη καρδιά του ελληνικού λαού, πρέπει να μάθουμε την αλήθεια, πρέπει οι υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να αντιμετωπίσουν τις ευθύνες τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

