Την παρέμβαση της κυβέρνησης προκάλεσε ο βανδαλισμός στον ναό του πολιούχου της Λάρισας, Αγίου Αχιλλείου.

«Ο βανδαλισμός του Ι.Ν Αγ. Αχιλλείου στη Λάρισα, ενός χώρου θρησκευτικής λατρείας, είναι απολύτως απαράδεκτος και βαθιά προσβλητικός απέναντι στη θρησκεία μας, απέναντι στο δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.



«Ο τυφλός φανατισμός και οι εκφραστές του δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Τον λόγο, πλέον, έχουν οι αρμόδιες Αρχές της πολιτείας» δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



Πηγή: skai.gr

