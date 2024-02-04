Στα μπλόκα των αγροτών της Θεσσαλίας βρέθηκε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, και «άκουσε τις ανησυχίες και τα αιτήματά τους, τα οποία του εξέφρασαν με επιχειρήματα», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Μεϊμαράκης συναντήθηκε με αγρότες στο Βόλο, στη Λάρισα και στην Καρδίτσα και, αφού συνομίλησε μαζί τους, «τους ενημέρωσε για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό τους, αντιλαμβανόμενο τις επιπτώσεις που θα δημιουργούσε ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και τις επιπτώσεις από το απότομο πέρασμα στην πράσινη μετάβαση, χωρίς να έχουν υπολογιστεί οι συνθήκες, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία ανακούφισης».

Ο κ. Μεϊμαράκης, απευθυνόμενος «στο σύνολο του αγροτικού κόσμου, αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, που αποτελούν τη βάση της ελληνικής οικονομίας», όπως σημειώνεται, «τους εξήγησε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πρώτη στιγμή έχει προχωρήσει, μέσα στα περιθώρια που του επιτρέπει ο Προϋπολογισμός, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλία, μια περιοχή η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από φυσικές καταστροφές». Τους διαβεβαίωσε δε, ότι «ο ίδιος θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια από τις θέσεις ευθύνης που έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να ικανοποιηθούν άμεσα τα δίκαια αιτήματά τους».

Άλλωστε. όπως καταλήγει η ανακοίνωση, «τους υπενθύμισε ότι πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση του ΕΛΚ, ύστερα από δική του παρέμβαση, υπερψήφισε την ενίσχυση των κονδυλίων του Ταμείου Αλληλεγγύης και του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας της ΕΕ, και ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέστειλε ορισμένους από τους περιορισμούς που είχαν τεθεί για το 2024 στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας».

