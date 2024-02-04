«Η ΑΑΔΕ δεν είναι μόνο για γάμους και βαφτίσια! Ούτε έχει «Ράμπο» που κυνηγάνε αποκλειστικά τη φοροδιαφυγή, στο Instagram και στο Tiktok! Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και θα το εφαρμόσουμε φέτος, το 2024» αναφέρει σε αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του.

Ο υπουργός λέει στο βίντεο:

«Επεκτείνονται τα POS σχεδόν παντού.

Διασυνδέονται οι ταμειακές μηχανές με τα POS στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Αξιοποιούνται νέα, ψηφιακά εργαλεία παντού: το Mydata, ψηφιακό πελατολόγιο, ψηφιακό δελτίο αποστολής και ηλεκτρονική τιμολόγηση οριζόντια.

Εφαρμόζεται ήδη η απαγόρευση χρήσης μετρητών κατά την αγοραπωλησία ακινήτων.

Ψηφίσαμε ήδη και ξεκινάμε να εφαρμόζουμε την πιο αυστηρή ρύθμιση που πέρασε ποτέ για το λαθρεμπόριο των καυσίμων.

Μετά από πολλά χρόνια, ο μισθωτός και ο συνταξιούχος θα πληρώσει μεσοσταθμικά λιγότερους φόρους από ό,τι ο ελεύθερος επαγγελματίας.

Και οι πόροι από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής πάνε ήδη στην ενίσχυση της κοινωνικής μας πολιτικής!» αναφέρει.

Η ανάρτηση συνεχίζει με χιουμοριστικό κομμάτι behind the scenes.

«Επεκτείνονται τα POS σχεδόν παντού. Μόνο τα παγκάρια των εκκλησιών θα μείνουν απέξω. Να το πω για τα παγκάρια των εκκλησιών ή να μην το πω;

