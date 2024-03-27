Νέα Αριστερά: Το οικονομικό «θαύμα» της ΝΔ ξεθωριάζει

«Το οικονομικό ‘θαύμα' της Νέας Δημοκρατίας ξεθωριάζει όλο και ταχύτερα όσο η κυβέρνηση αρνείται να αναλάβει ριζοσπαστικά μέτρα για την διαχείριση του πληθωρισμού και της υπερχρέωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο αποκλείει ουσιαστικά τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜμΕ από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και όσο δεν παρεμβαίνει στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας από τον τραπεζικό τομέα».

Αυτό σημειώνει η Νέα Αριστερά σε σχόλιο της για την εξαμηνιαία έκθεση οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ενώ υποστηρίζει ότι «ο κόσμος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σαφήνεια πλέον λέει στο πολιτικό σύστημα της χώρας: ‘'Δεν πάει άλλο'».

Ειδικότερα η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι η εξαμηνιαία έκθεση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «επιβεβαιώνει αυτό που το σύνολο του κόσμου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γνωρίζει πολύ καλά: ότι ο ‘θησαυρός' της αναπτυξιακής τροχιάς στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, έχει αποδειχθεί ‘άνθρακας'». Τονίζει ότι μεταξύ των στοιχείων της έκθεσης περιλαμβάνονται και ευρήματα «που αποκαλύπτουν ότι το ένα τέταρτο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα μόλις για ένα μήνα και ότι η δυναμική ανάπτυξης της απασχόλησης έχει εξασθενίσει, καθώς το 7,4% των επιχειρήσεων δηλώνουν αύξηση προσωπικού έναντι 7,3% που δηλώνει μείωση προσωπικού το τελευταίο εξάμηνο».

Προσθέτει ότι ταυτόχρονα «η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην πραγματική οικονομία καλά κρατούν, με σχεδόν το 35% των επιχειρήσεων του δείγματος να δηλώνουν αύξηση του κόστους παραγωγής το τελευταίο εξάμηνο και πάνω από 33% από αυτές να δηλώνουν ότι έχουν προβεί σε αυξήσεις τιμών την ίδια περίοδο, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα έντονο στις εμπορικές επιχειρήσεις». Τέλος, η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι «το υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (30,6%) δημιουργεί ανησυχίες για την δημιουργία μια νέας γενιάς ‘κόκκινων δανείων'».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

