Όσο χρειαστεί θα παραμείνουν οι γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας στη Νέα Καληδονία διαμήνυσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν, μόλις έφτασε στη χώρα του Ειρηνικού.

Ο Γάλλος πρόεδρος μετέβη στη Νέα Καληδονία, σύμφωνα με τον Guardian σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αναταραχές που έχουν ξεσπάσει πάνω από μια εβδομάδα με τραγικό απολογισμό, έξι νεκρούς.

Ο Μακρόν σήμερα αναμένεται να έχει σειρά συνομιλιών με βασικό στόχο να σταματήσουν οι θανατηφόρες ταραχές, που πυροδοτήθηκαν από την οργή των ιθαγενών Κανάκ για τις συνταγματικές αλλαγές που υποστηρίζονται από το Παρίσι και δίνουν το δικαιώματα ψήφου σε δεκάδες χιλιάδες μη αυτόχθονες κατοίκους.

Οι τοπικοί ηγέτες φοβούνται ότι η αλλαγή αυτή θα μειώσει τη δύναμη των Κανάκ και θα υπονομεύσει τις μακροχρόνιες προσπάθειες για εξασφάλιση της ανεξαρτησίας.

