Η Νορβηγία ανακοίνωσε σήμερα ότι πρόκειται να κλείσει τα σύνορά της για τους Ρώσους τουρίστες, στερώντας τους το τελευταίο σημείο εισόδου στον χώρο Σένγκεν.

Η σκανδιναβική χώρα, που έχει χερσαία σύνορα μήκους 198 χιλιομέτρων με τη Ρωσία στην Αρκτική, ακολουθεί το παράδειγμα της ΕΕ – στην οποία δεν είναι μέλος—η οποία έλαβε αντίστοιχα μέτρα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Η απόφαση να αυστηροποιηθούν οι κανόνες εισόδου είναι σύμφωνη με τη νορβηγική προσέγγιση να παραμένει στο πλευρό των συμμάχων και των εταίρων της σε απάντηση στον πόλεμο παράνομης επιθετικότητας της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», επεσήμανε η υπουργός Δικαιοσύνης Έμιλι Ένγκερ Μελ.

Η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει σχεδόν σταματήσει να χορηγεί τουριστικές βίζες στους Ρώσους πολίτες από την άνοιξη του 2022. Μόνο όσοι διέθεταν βίζα μακράς διαρκείας, η οποία είχε εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή ή από άλλη χώρα του χώρου Σένγκεν, μπορούσαν να διέρχονται από το συνοριακό πέρασμα Στόρσκογκ- Μπόρις Γκλεμπ, το μοναδικό χερσαίο σημείο διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών.

Από τις 29 Μαΐου θα απαγορεύεται και σε εκείνους η είσοδος στη Νορβηγία.

Παραμένουν ωστόσο κάποιες εξαιρέσεις, εξήγησε η υπουργός, κυρίως για τους Ρώσους πολίτες που επισκέπτονται στενά μέλη της οικογένειάς τους που ζουν στη Νορβηγία και για όσους εργάζονται ή σπουδάζουν στη χώρα ή σε άλλο κράτος του χώρου Σένγκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

