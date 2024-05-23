Viral έχει γίνει ένα βίντεο όπου ένα άλογο της βασιλικής φρουράς της Βρετανίας στο παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν μπόρεσε να δείξει την ενόχλησή του σε μια τουρίστρια με αποτέλεσμα να την... δαγκώσει.

Στο βίντεο φαίνεται η τουρίστρια να πλησιάζει το άλογο και να ακουμπάει το χέρι της πάνω του ενώ ποζάρει για να βγει μια φωτογραφία μαζί του. Ξαφνικά το άλογο γυρνάει προς το μέρος της και της δαγκώνει το χέρι με αποτέλεσμα η γυναίκα να τρομάξει βγάζοντας μια κραυγή.

Σύμφωνα με την Daily Mail δίπλα ακριβώς από το άλογο με τον έφιππο άνδρα της Βασιλικής Φρουράς ήταν μια πινακίδα στην οποία αναγράφεται το μήνυμα «προσοχή τα άλογα μπορεί να κλωτσήσουν ή να δαγκώσουν».

Παρά το γεγονός ότι πολλοί θεωρούν ότι είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο, η βασιλική φρουρά αποτελείται από επίλεκτους στρατιώτες που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία της ζωής και της περιουσίας του μονάρχη ενώ δεν επιτρέπεται να έχουν κάποια διάδραση με το κοινό εκτός κι αν υπάρξει μεγάλη ανάγκη.

Δείτε το βίντεο

I know I shouldn’t laugh 😂 pic.twitter.com/tcqKNFZs6P — Darren Grimes (@darrengrimes_) May 21, 2024

Πηγή: skai.gr

