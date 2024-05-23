Στη Ρωσία οι αρχές συνέλαβαν και προφυλάκισαν τον υπαρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού, τον αντιστράτηγο Βαντίμ Σαμαρίν, με την κατηγορία της δωροληψίας, μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πιο πρόσφατη σε σειρά συλλήψεων υψηλόβαθμων αξιωματικών του στρατού.

Η εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι ο Σαμαρίν συνελήφθη καθώς είναι ύποπτος για διαφθορά, ενώ πρόσθεσε ότι οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, στρατοδικείο διέταξε χθες Τετάρτη την προφυλάκιση για δύο μήνες του Σαμαρίν, που ήταν υπαρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων αρμόδιος για τις επικοινωνίες.

Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη υψηλόβαθμου αξιωματικού του στρατού από τον Απρίλιο, όταν προφυλακίστηκε μέχρι τη δίκη του ο τότε υφυπουργός Άμυνας Τιμούρ Ιβανόφ με την υποψία της δωροληψίας.

Έκτοτε έχουν συλληφθεί ο αντιστράτηγος Γιούρι Κουζνέτσοφ, επικεφαλής προσωπικού στο υπουργείο Άμυνας, και ο υποστράτηγος Ιβάν Ποπόφ, πρώην διοικητής της 58ης στρατιάς της Ρωσίας.

Η σειρά των συλλήψεων γίνεται εν μέσω μεγάλων αλλαγών στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, αφού ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέπεμψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τον επί χρόνια υπουργό Σεργκέι Σοϊγκού, αντικαθιστώντας τον με τον Αντρέι Μπελούσοφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

