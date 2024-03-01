Ο Βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου, εξήγησε πού έγκειται η μακράς πνοής και μεγάλης διάρκειας υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η βαθιά κρίση που διατρέχει την Αντιπολίτευση.

«Αποτυπώνεται μια πολιτική κυριαρχία μακράς πνοής και μεγάλης διάρκειας της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής που εφαρμόζουμε. Τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτικού σκηνικού δεν έχουν αλλάξει, γιατί αυτά διαμορφώνονται σε διάφορες φωτογραφίες της στιγμής με βάση την αντίληψη που έχει ο κόσμος για την κατεύθυνση της χώρας.

Υπάρχει η αναγνώριση της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας ότι αν κάποιος μπορεί να περιμένει από κάπου λύση και διέξοδο, είναι από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναγνωρίζει ο κόσμος τον πολιτικό πραγματισμό και ρεαλισμό, ότι η Νέα Δημοκρατία παλεύει όλα τα ζητήματα, την απόλυτη ενσυναίσθηση, ότι διαφυλάττουμε πράγματα και δεν κυλάμε πίσω σε κατήφορους που μας έφεραν σε περιπέτειες στο παρελθόν.

Για αυτό ο κόσμος δεν ακούει απλά με δυσπιστία, αλλά έχει απορρίψει -πρακτικά και στην κάλπη και στις δημοσκοπήσεις- ευχολόγια και «λεφτόδενδρα» που μοιράζονται δεξιά και αριστερά, στη λογική ότι θα λύσει τα προβλήματά του.

Υπάρχει μια άνοδος των κομμάτων, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, κάτι το οποίο είναι πανευρωπαϊκή τάση. Δεν πρέπει να αδιαφορήσουμε, ούτε να το υποτιμήσουμε. Ο κόσμος αυτός στο σύνολό του δεν είναι ακροδεξιός, ούτε σκοταδιστής.

Πρέπει να το προσεγγίσουμε το θέμα με προσοχή, να μιλήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος στην πλειονότητά του αγωνιά για τα ζητήματα της καθημερινότητας, για τα παιδιά του, το έθνος, τη συλλογικότητά μας.

Η χρυσή τομή ανάμεσα στις φιλελεύθερες αρχές και τις συντηρητικές αξίες της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να μιλήσει στην ψυχή και την καρδιά αυτού του κόσμου, να τον τραβήξει από ακραία λαϊκίστικα κινήματα.

Η Κυβέρνηση έχει ένα συγκεκριμένο αφήγημα, στο οποίο είναι συνεπής προς τους πολίτες. Χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις. Απέναντι τι υπάρχει; Ένα βουητό, μια ακατανόητη βουτιά στο παρελθόν, ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα γίνει πιο αφοριστικός. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος της βαθιάς κρίσης που αντιμετωπίζει η Αξιωματική Αντιπολίτευση και της αδυναμίας αξιοποίησής της από το ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: skai.gr

