Κασσελάκης: Στις ευρωεκλογές θα ξεπεράσουμε αρκετά το 17%

«Το όνειρο μου δεν είναι να γίνω πρωθυπουργός, είναι να προσφέρω στον τόπο μου» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο "Πρωινό" του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο Στ. Κασσελάκης σχολίασε πως σε αντίθεση με τον ίδιο, «υπάρχουν αυτοί που έχουν γεννηθεί για να γίνουν πολιτικοί» και, όπως είπε, «ένας από αυτούς κυβερνά τη χώρα».

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών άφησε αιχμές εναντίον πρωθυπουργού, ότι «το τζάκι Μητσοτάκης προστατεύει το τζάκι Καραμανλή» και κάλεσε τον κόσμο να πιέσει τους βουλευτές της ΝΔ να ζητήσουν προανακριτική για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Συνεχίζοντας, έκανε λόγο και για «οικονομικά συμφέροντα» που κρύβονται πίσω από τις προσπάθειες συγκάλυψης, επισημαίνοντας ότι «βιάστηκαν να μπαζώσουν τα ίχνη». Αυτό το «κράτος ατιμωρησίας» είδαν στις Βρυξέλλες, σχολίασε σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, και τόνισε: «Υπάρχει πολιτική ευθύνη γι' αυτό το έγκλημα και κανείς δεν την έχει αναλάβει».

Ερωτηθείς για την «κοινωνική σχέση» του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε στη συνάντηση τους στην Αμερική που έγινε μέσω κοινού φίλου, ωστόσο, είπε πως είχε «απογοητευτεί» από την «αντιπολίτευση» που έκανε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, αρνήθηκε ότι ήταν «πίσω» από την υποψηφιότητά του, ξεκαθαρίζοντας ότι έμεινε «ουδέτερος» και ότι, μετά την εκλογή του, μιλήσανε αρκετές φορές. Αρνήθηκε, επίσης, ότι «πληγώθηκε» από τη στάση του πρώην πρωθυπουργού πριν το συνέδριο, σχολιάζοντας, ωστόσο, ότι «έπρεπε να έρθει». Ο Στ. Κασσελάκης δήλωσε, μάλιστα, ότι δεν έχει μιλήσει με τον Αλ. Τσίπρα μετά το συνέδριο, αλλά ότι σκοπεύει να μιλήσει.

Όσον αφορά τις αλλαγές που σχεδιάζει για τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως στόχος του είναι να γίνει ένα κόμμα «βαθιά κοινωνικό», ενώ επισήμανε πως «σήμερα», σε αντίθεση με το παρελθόν, «η ιδεολογία είναι συμπαγής» και ότι δεν υπάρχουν «ταμπού». Ωστόσο, επισήμανε ότι ο ίδιος δεν θέλει να αλλάξει το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι είναι «περήφανος» για τον ΣΥΡΙΖΑ και «τη δουλειά που έχει γίνει», αλλά, όπως είπε, στόχος του είναι να ακούσει τα μέλη.

Για τις ευρωεκλογές, επισήμανε πως θέλει να κάνει την «απόλυτη ανατροπή», προβλέποντας ότι θα ξεπεράσει αρκετά το 17% των εθνικών εκλογών, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να «ακούσει την κοινωνία» και να «γειωθεί». «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σκέφτεται όπως το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ξεκάθαρες θέσεις» υπογράμμισε.

Για την Όλγα Γεροβασίλη και την πρόσφατη συνάντηση τους, είπε πως «πάντα είχαν καλές σχέσεις» και ότι το μήνυμα από το συνέδριο ήταν «ξεκάθαρο» γιατί εκείνη «δεν ήθελε να ηγηθεί του κόμματος» και οι σύνεδροι έλεγαν «κάτω τα χέρια από τον Κασσελάκη». «Υπάρχει η στιγμή της ενότητας, υπάρχει και η ανάγκη της διεύρυνσης» σχολίασε ο Στ. Κασσελάκης, επαναλαμβάνοντας ότι οποίος θέλει να τον αμφισβητήσει πριν ή μετά τις ευρωεκλογές, ας το κάνει, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «θα ξανακερδίσει».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, το σημαντικό είναι ότι έχει «εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, βασισμένη στην αξιοκρατία» και ότι «χτίζει μια σκιώδη κυβέρνηση με πραγματική αριστεία». Ερωτηθείς σχετικά, είπε μάλιστα ότι πιστεύει ότι θα κυβερνήσει «κάποια στιγμή με τον ΣΥΡΙΖΑ».

Για τη σχέση του με τον Παύλο Πολάκη, είπε πως είναι «καλή», χαρακτηρίζοντας, ωστόσο «λάθος» την απόφαση του να απέχει από την ψηφοφορία για την ισότητα στο γάμο.

Σε ό, τι αφορά τη διαβίωσή του, εξήγησε πως ζει από τα χρήματα που έχει μαζέψει από την εργασία του και τις επιχειρήσεις του στην Αμερική και ότι χάρη σ' αυτές τις δραστηριότητες καταλαβαίνει καλά την αλιεία, τη ναυτιλία, τη βιομηχανία και τα χρηματοοικονομικά.

Εξάλλου, επισήμανε πως θέλει να είναι απόλυτα «διαφανής» στον κόσμο, γι' αυτό ήταν ανοικτός εξ αρχής στη δημοσιοποίηση και της προσωπικής του ζωής. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε αναλυτικά στην πορεία του στην Αμερική αλλά και στο πώς κατέληξε να είναι στην Ελλάδα και να θέτει υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η όποια «αμφιβολία» για τα κίνητρα του ενδεχομένως να τον κρατά πίσω δημοσκοπικά. Όπως είπε, μάλιστα, κλείνοντας, τα κίνητρα του είναι «αγνά» και θέλει «να ενώσει, όχι να διχάσει».

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι συνομίλησε και με τον Αχιλλέα Μπέο, με τον οποίο υπήρχε διένεξη για τα σχόλια του για τη σεξουαλική ταυτότητα του Στ. Κασσελάκη, τονίζοντας ότι «δεν έχει σκοπό να εκδικηθεί» και ότι στόχος του είναι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μια «καλή κυβέρνηση» με «χρηστή διοίκηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

