Απέναντι στον φίλο του, Χριστόφορο Ταξίδι, έμελλε να είναι η τελευταία αναμέτρηση του Γιώργου Παπαχαραλάμπους στο παιχνίδι. Οι δυο τους έμειναν να παλεύουν για την παραμονή τους, αφού λίγο νωρίτερα η Δώρα είχε εξασφαλίσει τη δική της.
Λίγο πριν αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες τους και πάρει τον δρόμο της επιστροφής, ο παίκτης απέφυγε διπλωματικά να ξεχωρίσει κάποιον από τους φίλους του για νικητή. Προτίμησε να δώσει απλά μια πιθανή κατάταξη με βάση τη σειρά δυναμικότητας.
