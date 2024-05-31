Λογαριασμός
Survivor 2024: «Κατέβηκε από το τρένο» ο Παπαχαραλάμπους: «Θα πω εις το επανιδείν!»

Απέναντι στον φίλο του, Χριστόφορο Ταξίδι, έμελλε να είναι η τελευταία αναμέτρησή του

Survivor

Απέναντι στον φίλο του, Χριστόφορο Ταξίδι, έμελλε να είναι η τελευταία αναμέτρηση του Γιώργου Παπαχαραλάμπους στο παιχνίδι. Οι δυο τους έμειναν να παλεύουν για την παραμονή τους, αφού λίγο νωρίτερα η Δώρα είχε εξασφαλίσει τη δική της. 

Λίγο πριν αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες τους και πάρει τον δρόμο της επιστροφής, ο παίκτης απέφυγε διπλωματικά να ξεχωρίσει κάποιον από τους φίλους του για νικητή. Προτίμησε να δώσει απλά μια πιθανή κατάταξη με βάση τη σειρά δυναμικότητας.  

