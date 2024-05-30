Ο «βιαστής με την κακή αναπνοή», ο οποίος είχε καταδικαστεί για απαγωγή και βιασμό νεαρής συναδέλφου του το 2007 στη Βοστώνη, συνελήφθη την περασμένη Τρίτη στην Καλιφόρνια.

Είχε συλληφθεί και καταδικαστεί ωστόσο είχε προλάβει να τραπεί σε φυγή και έκτοτε τον αναζητούσαν.

Ο Τουεν Λι όταν βίασε την κοπέλα φορούσε μάσκα, ωστόσο το θύμα τον είχε αναγνωρίσει από τη μυρωδιά της αναπνοής του.

Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη που έφερε την κωδική ονομασία «βιαστής της κακής αναπνοής», ενώ τον είχαν στη λίστα με τα καταζητούμενα πρόσωπα.

Πώς συνελήφθη

Την περασμένη Τρίτη εθεάθη να φεύγει από μια «κατοικία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων» κοντά στο Όκλαντ στην Καλιφόρνια με τη σύντροφό του, η οποία δεν γνώριζε την ιστορία του.

«Η σύντροφός, μετά από 15 χρόνια που ήταν μαζί στην Καλιφόρνια, δεν ήξερε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», ανέφερε η δήλωση της αστυνομίας της Μασαχουσέτης.

Yesterday the PSWRFTF were happy to assist the @MassStatePolice and @USMS_Boston in the arrest of Tuen Kit Lee wanted for a 2005 kidnapping and rape in Quincy, MA #justice #bayarea #boston #fugitive pic.twitter.com/XLPPFCSelF — U.S. Marshals Service San Francisco (@USMSSanFran) May 29, 2024

Τον πρόδωσαν ωστόσο φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που κινητοποίησε τις αρχές και τον εντόπισαν στην κομητεία Contra Costa της Καλιφόρνια, σύμφωνα με την Υπηρεσία Στρατιωτών των ΗΠΑ.

Όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και τον έβγαλαν από το αυτοκίνητό του για έλεγχο, ο Λι αρχικά έδωσε ένα ψεύτικο όνομα, αλλά ομολόγησε την αληθινή του ταυτότητα όταν τον πίεσαν, με δακτυλικά αποτυπώματα να επιβεβαιώνουν ποιος είναι πραγματικά.

The Association commends the relentless dedication, hard work, and perseverance demonstrated by the Violent Fugitive Apprehension Section (VFAS) Metro Team and our law enforcement partners in the pursuit and capture of Tuen Lee aka "The Bad Breath Rapist". Since February 2, 2005,… pic.twitter.com/XP99rbAw0l — State Police Association of Massachusetts (@MSPTroopers) May 29, 2024

Ο Λι κρατείται από την αστυνομία στην Καλιφόρνια, εν αναμονή της αναμενόμενης μεταφοράς του στη Μασαχουσέτη.

Αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη.

