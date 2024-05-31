Συναγερμός σε ρωσική περιφέρεια λόγω πτήσης drones

Οι εργαζόμενοι σε αρκετές επιχειρήσεις στη ρωσική περιφέρεια του Ταταρστάν και του διοικητικού κέντρου της, της πόλης Καζάν, απομακρύνθηκαν από τους χώρους εργασίας τους για λόγους ασφαλείας, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους.

Τα αεροδρόμια στις πόλεις Καζάν και Νιζνεκάμσκ, στην ίδια περιφέρεια, ανέστειλαν επίσης προσωρινά τις πτήσεις για λόγους ασφαλείας, είχε αναφέρει νωρίτερα σήμερα μέσω της πλατφόρμας Telegram εκπρόσωπος της Rosaviatsia, της αρχής πολιτικής αεροπορίας της χώρας.

Σε μη επιβεβαιωμένα βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη φαίνονται να πετούν πάνω από την περιφέρεια του Ταταρστάν όπου βρίσκονται οι δύο πόλεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

