Ερντογάν: Με την άσκηση EFES δεν στοχοποιείται καμία χώρα

«Με την άσκηση EFES δεν στοχοποιείται καμία χώρα» είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συμπλήρωσε πως «αν θέλεις ειρήνη, πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο».

«Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη και στα κυριαρχικά δικαιώματα κανενός» είπε.

Η άσκηση πραγματοποιείται ανοιχτά της Σμύρνης με ένα γενικό σενάριο περί υποστήριξης της ειρήνης.

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο εδώ. Καμία χώρα δεν στοχοποιείται στην Άσκηση EFES-2024. Η άσκησή μας διεξάγεται με ένα γενικό σενάριο που βασίζεται σε επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης. Πιστεύω ότι θα αυξήσει τις δυνατότητες της ενιαίας δράσης του στρατού μας. Όλα τα κράτη βρίσκουν τη σωτηρία τους σε αυτό το προειδοποιητικό ρητό 'αν θέλεις ειρήνη, να είσαι έτοιμος για πόλεμο'. Ως Τουρκία, ενεργούμε με αυτή την κατανόηση, ενώ ενισχύουμε τις στρατιωτικές μας δυνατότητες και δεξιότητες. Είμαστε στην πλευρά της ειρήνης, της ηρεμίας και της συνεργασίας, όχι της έντασης και της σύγκρουσης. Θέλουμε να ζούμε δίπλα-δίπλα με τις χώρες που μοιραζόμαστε την ίδια γεωγραφική περιοχή. Δεν τρέφουμε εχθρότητα και προκατάληψη εναντίον οποιασδήποτε χώρας και δεν έχουμε βλέψεις για τα εδάφη και τα κυριαρχικά δικαιώματα κανενός».

Το όραμα Ερντογάν για την εξασφάλιση ειρήνης από το Αφγανιστάν μέχρι το Σουδάν

«Την περιοχή της Γεωγραφίας της καρδιάς μας δεν τη διαχωρίζουμε από την ασφάλεια του έθνους μας» - «Προκαλούμε φόβο στους εχθρούς μας και εμπιστοσύνη στους φίλους μας»

Ερντογάν: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη, η ηρεμία και η σταθερότητα θα επικρατήσουν στην αχανή γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από το Πακιστάν έως το Αφγανιστάν, από τη Λιβύη έως τη Σομαλία και το Σουδάν, από τις Τουρκογενείς δημοκρατίες έως τα Βαλκάνια. Δεν διαχωρίζουμε την ασφάλεια όλων αυτών των χωρών, τις οποίες ορίζουμε ως τη γεωγραφία της καρδιάς μας, από την ασφάλεια του δικού μας έθνους.

Πετύχαμε την εξέλιξη της αμυντικής βιομηχανίας, παρά τα πολυάριθμα εμπόδια και τους περιορισμούς που επέβαλαν οι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων μας. Με την επάρκεια, τις επιχειρησιακές τους ικανότητες και την υψηλού επιπέδου εκπαίδευσή τους, οι τουρκικές χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές μας δυνάμεις προκαλούν φόβο στους εχθρούς μας και εμπιστοσύνη στους φίλους μας».

Η Άγκυρα προαναγγέλλει «επίμονα και πεισματικά έρευνες στη 'Γαλάζια Πατρίδα'»

Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, υπουργός Ενέργειας: «Δεν έχουμε παραιτηθεί από την Ανατολική Μεσόγειο»

«Η Μεσόγειος είναι το πρώτο βήμα της στρατηγικής μας να πάμε σε περιοχές που δεν έχουν ερευνηθεί στο παρελθόν με τα πλοία μας. Έχουμε πραγματοποιήσει 8 γεωτρήσεις βαθιάς θάλασσας στη Μεσόγειο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από την Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχίσουμε επίμονα και πεισματικά αυτές τις έρευνες σε όλη αυτή την περιοχή που ορίζεται ως 'Γαλάζια Πατρίδα'. Η τρέχουσα προτεραιότητά μας σχετίζεται με την ανακάλυψη που έχουμε κάνει και την επιστροφή αυτής της ανακάλυψης στην παραγωγή το συντομότερο δυνατό. Επικεντρωνόμαστε στη Μαύρη Θάλασσα και το Σαγγάρειο. Ποτέ δεν αγνοήσαμε τη Μεσόγειο. Ένας πυλώνας της στρατηγικής μας στις έρευνες και την παραγωγή είναι σίγουρα οι έρευνες στα δικά μας πεδία, στις θάλασσές μας και στην ξηρά. Ένας άλλος πυλώνας είναι οι έρευνες στο εξωτερικό, ιδίως στη Λιβύη. Κάναμε μια συμφωνία με τη Σομαλία. Έχουμε επίσης σχέδια ερευνών στις θάλασσες της Σομαλίας, off-shore».

Πηγή: skai.gr

