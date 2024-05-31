Την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει δεύτερος στις ευρωεκλογές της επόμενης Κυριακής - με βάση τα δημοκοπικά δεδομένα μέχρι τώρα - εξέφρασε σήμερα καλεσμένη στον ΣΚΑΙ η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Βούλα Κεχαγιά.
Η αύξηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στις ευρωεκλογές θα σημαίνει «αλλαγή σελίδας» και ότι «θα έχει τσακιστεί και γκρεμιστεί η αλαζονεία του 41% της κυβέρνησης Μητσοτάκη».
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ζητήσει πρόωρες εκλογές ωστόσο «αυτό το αίτημα θα αποτυπωθεί στην κάλπη από την ψήφο του ελληνικού λαού» δήλωσε η κα Κεχαγιά. .
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξελέγη με 41% αλλά ο λαός δε δίνει λευκή επιταγή για να κυβερνήσει όπως θέλει την επόμενη τετραετία» είπε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
«Αλαζονεία είναι η αίσθηση ότι δεν νιώθω την ανάγκη να απολογηθώ για τις παραλείψεις μου, να ανακουφίσω τον λαό και δεν οφείλω καμία εξήγηση για το σκάνδαλο συγκάλυψης Τεμπών ή το σκάνδαλο με τα email των αποδήμων» τόνισε η κα Κεχαγιά.
