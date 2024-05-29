Conference League: Βανδαλισμοί στο OPAP Arena από οπαδούς

Πολύ άσχημες εικόνες έρχονται από την OPAP Arena, λίγη ώρα πριν τη σέντρα του τελικού του Europa Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα.

Όπως φάινεται από σχετικές εικόνες που κυκλοφορούν στα social media, οι οπαδοί των Πειραιωτών έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα, έχουν σημειωθεί βανδαλισμοί στον χώρο των τουαλετών -όπου έχουν σπάσει πόρτες και λεκάνες- ενώ φέρονται να έχουν υπάρξει ζημιές και στις εξέδρες (όπου έχουν σπαστεί καρεκλάκια).

Αναμφισβήτητα εικόνες θλιβερές, που δεν τιμούν, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό τελικό αλλά και για ένα γήπεδο «στολίδι».

