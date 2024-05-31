Οι πανηγυρισμοί για το ιστορικό επίτευγμα της κατάκτησης του Conference League από τον Ολυμπιακό δεν έχουν ακόμη σταματήσει και ούτε αναμένεται κάτι τέτοιο να συμβεί σύντομα. Όμως οι άνθρωποι που «τρέχουν» την ομάδα έχουν ήδη εστιάσει στην επόμενη μέρα, με στόχο να διατηρήσουν τον κορμό που οδήγησε την ομάδα σε αυτή την επιτυχία και να βελτιώσουν κι άλλο την ποιότητα του ρόστερ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ένα καλοκαίρι χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αφού θα αρχίσουν τα παιχνίδια τους στο Europa League στα τέλη Σεπτεμβρίου, πράγμα που τους δίνει άπλετο χρόνο για να «χτίσουν» την ομάδα της επόμενης περιόδου. Σε πρώτο πλάνο είναι, φυσικά, η διατήρηση των παικτών που θεωρούνται απαραίτητοι.

Για τον Νταβίντ Κάρμο, που είναι η δυσκολότερη περίπτωση αφού η οψιόν αγοράς του από την Πόρτο είναι 17,5 εκατ. ευρώ, ο Ολυμπιακός θα δώσει μάχη. Θεωρείται πολύ δύσκολο να δοθεί αυτό το ποσό από ελληνική ομάδα για μεταγραφή, αφού υπάρχει και το financial fair play. Δημοσίευμα από την Πορτογαλία ανέφερε χθες πως οι Πειραιώτες θα ζητήσουν νέο δανεισμό του Πορτογάλου στόπερ με ενοίκιο 1 εκατ. ευρώ και οψιόν αγοράς 12 εκατ. ευρώ. Ο τελευταίος λόγος ανήκει στην Πόρτο, ωστόσο, που έχει νέο πρόεδρο τον Αντρέ Βίλας-Μπόας, ενώ πλέον δεν υπάρχει στον πάγκο ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο με τον οποίο ο Κάρμο είχε κακές σχέσεις.

Σε ό,τι αφορά στον Ντανιέλ Ποντένσε, η Γουλβς αποφασίζει για την τύχη του. Ο ίδιος θέλει να παραμείνει και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, αλλά η αγγλική ομάδα ορίζει τις εξελίξεις στην υπόθεση. Ο Ολυμπιακός και σε αυτή την περίπτωση είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να κρατήσει τον Πορτογάλο στο λιμάνι.

Πιο προσιτή και εφικτή είναι η παραμονή του Αντρέ Όρτα που έχει μια οψιόν αγοράς στα 6 εκατ. ευρώ και επίσης θέλει να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Με τον Στέβαν Γιόβετιτς λέγεται πως υπάρχει προφορική συμφωνία για ενεργοποίηση του +1 στο συμβόλαιό του και όλα δείχνουν πως έχει πολύ καλές πιθανότητες παραμονής, ενώ αντίθετα ο Βιθέντε Ιμπόρα αναμένεται να επιστρέψει στην Ισπανία για να κλείσει την καριέρα του και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί να αποχαιρετήσει τον Ολυμπιακό μετά από πέντε χρόνια μεγάλης προσφοράς.

Σίγουρα δεν θα συνεχίσει ο Φραν Ναβάρο και δύσκολα ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος θα αγοραστεί από τη Σπόρτινγκ. Αντίθετα, ανοιχτό είναι το θέμα του Κίνι που δίνει λύσεις και στα δύο άκρα της άμυνας και θεωρείται χρήσιμος ως ρεζέρβα.

Όσον αφορά στους τρεις Έλληνες του κορμού, σε καλό δρόμο είναι η ανανέωση συμβολαίων του Κωνσταντή Τζολάκη και του Κώστα Φορτούνη, ενώ ανοιχτό είναι αυτό του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος είναι εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Μπόχουμ.

Τέλος, στον ήρωα του τελικού Αγιούμπ Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός αναμένεται να κάνει πρόταση για νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, μετά το +1 που έχει στο τρέχον deal του με την ομάδα. Ο Μαροκινός μετά τις επιδόσεις του στην Ευρώπη με τα 11 γκολ που πέτυχε είναι λογικό να έχει αρκετές προτάσεις.

