METRO ΑΕΒΕ : Επενδυτικό πλάνο ύψους 64 εκατ. ευρώ το 2024

Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ δρομολογεί για την τετραετία 2023-2026 η METRO ΑΕΒΕ που θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση του δικτύου με νέα καταστήματα, σε ψηφιακό μετασχηματισμό, σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κέντρα διανομής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Αριστοτέλης Παντελιάδης οι επενδύσεις για το 2024 ανέρχονται στα 64 εκατ. ευρώ, ο κύκλος εργασιών θα κινηθεί στα 1,65 δισ. ευρώ (από 1,59 δισ. ευρώ το 2023) ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας EBITDA η οποία το 2023 ανήλθε σε 77,5 εκατ. ευρώ και των κερδών προ φόρων που ανήλθαν στα 31 εκατ. ευρώ.

Το 2023 σε μία γενικότερη συνθήκη πίεσης των περιθωρίων κέρδους σε όλον τον κλάδο, η METRO πέτυχε ικανοποιητική κερδοφορία σε σχέση με το 2022, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, απορρέει από τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις επενδυτικές της κινήσεις στην ανάπτυξη του δικτύου, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Εστιάζοντας στις προκλήσεις του κλάδου, ο κ. Παντελιάδης ανέφερε ότι η πληθωριστική αύξηση των τιμών και του τζίρου δεν είναι υγιής. «Θέλουμε ένα καταναλωτή που έχει την οικονομική δυνατότητα να ψωνίσει. Για εμάς ευχή είναι να μειωθούν οι τιμές» τόνισε. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο γενικός πληθωρισμός και ο πληθωρισμός των τροφίμων αποκλιμακώνεται. «Στην αλυσίδα μας εδώ και δύο μήνες έχουμε αρνητικό πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται και οι τιμές σταμάτησαν να ανεβαίνουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν πέσει. Ευχόμαστε να μειωθούν οι τιμές, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα συμβεί σε ευρεία κλίμακα» ανέφερε. Εστιάζοντας στα έκτακτα μέτρα κατά της ακρίβειας, ο ίδιος έκανε λόγο για μια χρονιά με έντονο παρεμβατισμό σημειώνοντας «κάποια από αυτά τα μέτρα κάνουν κακό και εμποδίζουν τον ανταγωνισμό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το 2023 στα Mymarket οι πωλήσεις αυξήθηκαν, επηρεασμένες από τις πληθωριστικές πιέσεις με μικρή μείωση σε όγκο, ακολουθώντας την εικόνα του κλάδου των σούπερ μάρκετ.

Στον τομέα της χονδρικής, τα METRO Cash & Carry παρουσίασαν αύξηση των πωλήσεων λόγω της ανόδου του τουρισμού, της αυξημένης διείσδυσης της αλυσίδας στον κλάδο της Ho.Re.Ca και του πληθωρισμού.

Αναφορικά με τα Mymarket και τα Mymarket Local, η αλυσίδα επενδύει στην οργανική της ανάπτυξη και για το 2024 έ χει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα δυναμικό πλάνο ανακαινίσεων σε 9 καταστήματα της Αττικής και της περιφέρειας, ενώ παράλληλα έχει συνάψει συμφωνίες και έχει αποκτήσει έναν μεγάλο αριθμό οικοπέδων και ακινήτων στα οποία θα δημιουργηθούν νέα καταστήματα. Η αλυσίδα σήμερα αριθμεί 249 καταστήματα, εκ των οποίων τα 22 είναι Mymarket Local. Τα Mymarket Local κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη. Πρόσφατα άνοιξαν νέα Mymarket Local στη Θεσσαλονίκη και συνολικά το 2024 εκτιμάται ότι θα ανοίξουν 25 νέα καταστήματα. To eshop.mymarket.gr παρουσιάζει 62% αύξηση στις επισκέψεις χρηστών. Η omnichannel εμπειρία, για τον πελάτη, εξασφαλίζεται από τη διάθεση του πλήρους κωδικολογίου, συμπεριλαμβανομένων και των ζυγιζόμενων προϊόντων, τη συνεργασία με τις επιγραμμικές πλατφόρμες, το δικό του quick delivery με την ονομασία «Speedy» ενώ πλέον διαθέτει πρωτοποριακή υπηρεσία συνδρομητικών πακέτων στους πελάτες του με την ονομασία «Saver Pass».

Το 2023 ήταν άλλη μία καλή χρονιά για τα METRO Cash&Carry, που αποτελούν διαχρονικά την ηγέτιδα αλυσίδα στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, με μερίδιο που πλησιάζει το 50%. Η αλυσίδα μεγιστοποίησε τη διείσδυσή της στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca και διατήρησε την καλή της πορεία στον κλάδο της μεταπώλησης. Στον σχεδιασμό ανάπτυξης των METRO Cash&Carry έχει προβλεφθεί φέτος ένα νέο κατάστημα στη Δράμα και ένα darkstore στην Πάτρα, ενώ η επένδυση της αλυσίδας στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca, εκτιμάται να έχει περαιτέρω θετική επίδραση στα οικονομικά της αποτελέσματα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.metrocashandcarry.gr μετά το δυναμικό του ξεκίνημα, εδραιώνεται και κερδίζει διαρκώς την αποδοχή του κοινού, καθώς έχει φτάσει ήδη τους 200.000 χρήστες.

Η εφοδιαστική αλυσίδα ενισχύθηκε σημαντικά με την ανακαίνιση και επέκταση του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδο ς και η εταιρεία εστιάζει πλέον την προσοχή της στο νέο Κέντρο Διανομής που πρόκειται να δημιουργήσει στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, ένα fulfillment center 10.500 τ.μ. θα υποστηρίξει τις υπηρεσίες διανομής των METRO Cash&Carry, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη εξυπηρέτηση προς τους επαγγελματίες πελάτες της αλυσίδας.

Η επένδυση της METRO στην Κύπρο έχει ωριμάσει και αποδίδει θετικά αποτελέσματα. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18% σε σχέση με το 2022 καθώς όλο και περισσότεροι επαγγελματίες μαθαίνουν και αξιοποιούν το μοντέλο των Cash and Carry που η METRO παρουσίασε στη χώρα. Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την κατασκευή του δεύτερου καταστήματος BESTVALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ στην πόλη της Λευκωσίας, μεγέθους 3.000 τ.μ.

Στοχεύοντας στην ενεργειακή ουδετερότητα των εγκαταστάσεων και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο στον κλάδο, πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών. Οι επενδύσεις της εταιρείας στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και είναι ήδη υπό κατασκευή ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στη Σπαθόλακα Αχαΐας, ισχύος 5,2MW. Παράλληλα, έχει συναφθεί συμβόλαιο προμήθειας ενέργειας (PPA) με ένα αιολικό πάρκο στο Δίστομο Βοιωτίας, ισχύος 13,2MW.Πρόκειται για ένα από τα πρώτα αντίστοιχα συμβόλαια στην Ελλάδα και είναι δεκαετούς διάρκειας.

Προτεραιότητα αποτελεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς οι επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, σταδιακά αποδίδουν, ενώ η χρήση της τεχνολογίας και του AI αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

