Ψιλικά: Μια site specific performance για την αναζήτηση της ευτυχίας από την ομάδα «Στέρεο Νερό»

«Ψιλικά», η site specific performance αναζήτησης της ευτυχίας σε έναν κόσμο που πνίγεται μέσα σε έναν σωρό άχρηστων πραγμάτων, παρουσιάζεται, 31 Μαΐου – 9 Ιουνίου, στο Εμπορικό Κέντρο Ρέα, από την ομάδα «Στέρεο Νερό» της χορογράφου Εύης Σούλη. Σε ένα νοσταλγικό παρόν όπου αναπολούν την χαμένη αίγλη, μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο σαρκασμό, πικρόχολο χιούμορ για ό,τι πέρασε και ό,τι φοβόμαστε ό,τι έρχεται, μια ομάδα έξι κοριτσιών προσπαθεί να πιαστεί από τα ευτελή και με ημερομηνία λήξης υλικά, όπως και η εφήμερη νιότη τους που τις αποχαιρετά. Το μπεκετικό σύμπαν λειτουργεί ως εφαλτήριο για τη δημιουργία ενός προσωπικού κόσμου όπου τα απλά και λαϊκά πράγματα, μετατρέπονται σε μεγάλες ιδέες, σκέψεις και ιδανικά για να στοιχειοθετήσουν τις δικές μας «ευτυχισμένες μέρες».

Κείμενα: Γλυκερία Μπασδέκη. Παίζουν: Άγγελος Παπαδημητρίου, Άννη Θεοχάρη, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλενα Μεγγρέλη, Ελπινίκη Σαριπανίδου, Έλσα Σίσκου, Θέμις Χατζή

Παραστάσεις: Παρασκευή 31 Μαΐου, Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Ιουνίου , Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου στις 20:30 και στις 22:00 (διπλές παραστάσεις)

Εισιτήρια: 15 ευρώ (κανονικό), 12 ευρώ (μειωμένο). Προπώληση: ticketservices.gr

Εμπορικό Κέντρο Ρέα, Λεωφόρος Χρυσοστόμου Σμύρνης 3 & Μεσολογγίου, Βύρωνας

Oι Still Corners στο Gagarin

Οι Still Corners έρχονται στο αγαπημένο τους Gagarin για δύο συναυλίες την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και το Σάββατο 1η Ιουνίου. Η σχέση λατρείας που εχει το ελληνικό κοινό με τους Still Corners είναι πια δεδομένη, με το έξοχο «The Trip» (των εκατοντάδων εκατομμυρίων streams) να ακούγεται σταθερά στα ποιοτικά ραδιόφωνα της χώρας, όπως και άλλα μικρά διαμαντάκια τους, όπως τα «The Message», «Black Lagoon», «Endless Summer». Οι συναυλίες των Still Corners στο Gagarin θα είναι οι μοναδικές στη χώρα μας για το 2024. Θα περιλαμβάνει τραγούδια από όλη την πορεία τους και εντάσσεται στα πλαίσια της περιοδείας για την προώθηση του νέου άλμπουμ τους «Dream Talk» που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο.

Παρασκευή 31 Μαΐου και Σάββατο 1 Ιουνίου 2024, 20:30

Τιμή εισιτηρίου: 29 ευρώ. Προπώληση: more.com.

Gagarin 205, Λιοσίων 205, Αθήνα 104 45 / Τηλέφωνο: 21 1411 2500

Maustetytot: Το φινλανδικό ποπ δίδυμο για πρώτη φορά στην Αθήνα

Οι Maustetytot, το φινλανδικό συγκρότημα με την αντι-ποπ διάθεση που γράφει υπέροχα ποπ τραγούδια και γνωρίσαμε από την ταινία «Fallen Leaves» του Άκι Καουρισμάκι, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 στο Gazarte Ground Stage. Οι Maustetytöt με την ασυνήθιστη μουσική τους προσέγγιση – απρόσμενα λιτή σκηνική παρουσία, παγωμένα πρόσωπα, υπερρεαλιστικοί απαισιόδοξοι και λακωνικοί στίχοι σε ένα φόντο αισιόδοξων ποπ ρυθμών, ασχολούνται με «δύσκολα» θέματα όπως το ποτό, η βία, οι ψυχικές ασθένειες και ο πόλεμος. Οι Maustetytöt είναι σίγουρα η άλλη όψη του νομίσματος της πατρίδας τους, της «πιο ευτυχισμένης χώρας στον κόσμο» – και αυτό φαίνεται να οδηγεί σε μια εξαιρετική συνταγή επιτυχίας.

Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, 21:00

Εισιτήρια: Προπώληση: 23 ευρώ, Ταμείο: 25 ευρώ. Προπώληση: more.com

Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, Αθήνα 11854

Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα – ορόσημα της Αμερικανίδας φωτογράφου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Περισσότερα από εκατό έργα της Cindy Sherman πρόκειται να παρουσιαστούν στην έκθεση με τίτλο «Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα» που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από 30 Mαϊου μέχρι 4 Νοεμβρίου 2024 στο Μέγαρο Σταθάτου. Πρόκειται για την πρώτη μουσειακή έκθεση με φωτογραφικά έργα της διάσημης Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας στην Ελλάδα, στην οποία θα παρουσιαστούν έργα-ορόσημα από την πρώιμη σειρά φωτογραφιών «Untitled Film Stills» (1977-1980), καθώς και από τις σειρές «Rear Screen Projections» (1980), «Centerfolds» (1981) και «Color Studies» (1982).

Διάρκεια Έκθεσης: 30 Μαϊου – 4 Nοεμβρίου 2024

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: €16. Μειωμένο εισιτήριο: €12. Περιλαμβάνει είσοδο και στις Μόνιμες εκθέσεις.

Ωράριο: Δευτέρα: 10:00-17:00. Τρίτη: Κλειστά. Τετάρτη: 10:00-17:00. Πέμπτη: 10:00-20:00. Παρασκευή: 10:00-17:00. Σάββατο: 10:00-17:00. Κυριακή: 11:00-17:00.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Μέγαρο Σταθάτου, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1, Αθήνα. Τηλ.: (+30) 210 7228321-3

