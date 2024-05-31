Tην ιστορική καταδίκη του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πολύκροτη υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς φιλοξενεί το πρωτοσέλιδο του περιοδικού ΤΙΜΕ.

Στο πρωτοσέλιδο του ΤΙΜΕ εμφανίζεται το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ να δέχεται το χτύπημα του "σφυριού της δικαιοσύνης".

Δείτε το πρωτοσέλιδο

TIME's new cover: Donald Trump found guilty on all counts https://t.co/70OiNKeKF7 pic.twitter.com/BkMv0tSLvk — TIME (@TIME) May 30, 2024

«Προς το παρόν, το σύστημα κράτησε: αυτή ήταν μια πειθαρχημένη δίκη με προσεκτικό δικαστή και υπομονετικούς ενόρκους που άκουσαν τα στοιχεία και εξέδωσαν ετυμηγορία χωρίς να πέσουν θύματα εκφοβισμού από —κυρίως— έναν διάσημο κατηγορούμενο που παραβίασε επανειλημμένα τη διαταγή του να σιωπά. «Είναι πραγματικά μια επίδειξη ενός εξελιγμένου συστήματος δικαιοσύνης που ισχύει για όλους τους ανθρώπους», δήλωσε στο TIME ο Χάρι Λίτμαν, πρώην εισαγγελέας.

