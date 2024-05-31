1859 Big Ben

Αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου.

1905 ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΑΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

Ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή, από τον χαρτοπαίκτη και λεσχειάρχη Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία, η απόφαση του Δηλιγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες.

1975 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΝΤΕΜΙΡΕΛ

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δυο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

1995 ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Αντιδράσεις και στον χώρο της Εκκλησίας προκαλεί η περιφορά της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες και νοσοκομεία, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.

