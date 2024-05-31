Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 31 Μαΐου 1859 - Αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Big Ben, ουσιαστικά, ονομάζεται η μεγάλη καμπάνα και το ρολόι στο βόρειο άκρο των ανακτόρων του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο. Γενικότερα, η ονομασία παραπέμπει στο ρολόι ή τον πύργο του ρολογιού

Big Ben

  • 1859 Big Ben

Σαν σήμερα

Αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου.

  • 1905 ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΑΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

Σαν σήμερα

Ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή, από τον χαρτοπαίκτη και λεσχειάρχη Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία, η απόφαση του Δηλιγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες.

  • 1975 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΝΤΕΜΙΡΕΛ

Σαν σήμερα

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δυο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

  • 1995 ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Σαν σήμερα

Αντιδράσεις και στον χώρο της Εκκλησίας προκαλεί η περιφορά της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες και νοσοκομεία, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.

