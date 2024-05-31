Οριστικές εξελίξεις στο θέμα του προπονητή αναμένεται να υπάρξουν στο επόμενο τριήμερο στον Παναθηναϊκό.



Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» βρίσκονται στο τελικό στάδιο για την εύρεση του επόμενου επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας με τη διοίκηση της ομάδας να είναι διατεθειμένη να κάνει... all in, δίνοντας ένα συμβόλαιο «βαρύ» στον εκλεκτό, ο οποίος θα γνωρίζει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινηθεί στα δεδομένα της ομάδας.

Προς το παρόν ονόματα δεν έχουν διαρρεύσει από την «πράσινη» ΠΑΕ, ωστόσο αυτό που διαφαίνεται είναι ότι υπάρχουνμε τα οποία γίνονται επαφές και τα οποία έχουν ενημερωθεί πλήρως, για τους στόχους, τη φιλοσοφία και τις επόμενες κινήσεις.Μεταξύ άλλων μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να κλείσει οριστικά, με θετικό ή αρνητικό τρόπο η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του, με τον έμπειρο Έλληνα μπακ να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για να παραμείνει στην ομάδα.

