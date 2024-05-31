Στροφή στη Stoiximan Basket League για τον Παναθηναϊκό AKTOR και δοκιμασία κόντρα στον Άρη. Το «τριφύλλι» λίγες ημέρες μετά τη στέψη του ως πρωταθλητής Ευρώπης στο Βερολίνο, ξεκινάει την προσπάθεια και για την επιστροφή του στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται (20:00, ΕΡΤ3, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) εκείνη του Γιάννη Καστρίτη για τα ημιτελικά της Stoiximan Basket League. Υπενθυμίζεται ότι η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Το επόμενο ραντεβού έχει οριστεί για την Κυριακή (2/6, 16:45) στο Αλεξάνδρειο.

Η ψυχολογία του «τριφυλλιού» είναι στα… ουράνια μετά τον θρίαμβο στη Γερμανία και σκοπεύει με τη φόρα που έχει να «σκουπίσει» τους «κίτρινους» για να περάσει στους τελικούς της διοργάνωσης. Εξάλλου, το γεγονός ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα μέσα σε 10 ώρες λέει πολλά για το κλίμα που επικρατεί στους «πράσινους».

Βεβαίως, πρέπει ο Παναθηναϊκός AKTOR να παρουσιαστεί συγκεντρωμένος απέναντι στον Άρη, ο οποίος έχει αποδείξει πολλάκις ότι δεν παρατάει κανένα παιχνίδι. Άλλωστε, είχε επικρατήσει 73-70 στο ΟΑΚΑ στον αγώνα των δύο ομάδων για την κανονική περίοδο.

Ο Άρης απέκλεισε στα προημιτελικά τον Προμηθέα με 2-1 στη σειρά, κάνοντας απόδραση από την Πάτρα στο τελευταίο ματς με buzzer-beater τρίποντο του Τολιόπουλου. Στο πρώτο αγώνα ηττήθηκε 79-60, ισοφάρισε τη σειρά επικρατώντας 89-85 εντός έδρας και με το 88-87 σφράγισε εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 2-0 στη σειρά με τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά, επικρατώντας 84-66 εντός έδρας, ενώ από το Παλατάκι πέρασε με δυσκολία, λυγίζοντας τον «δικέφαλο του Βορρά» με 99-96.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, η προετοιμασία του «τριφυλλιού» ολοκληρώθηκε δίχως προβλήματα, καθώς προπονήθηκαν όλοι οι παίκτες του Αταμάν. Ο Άρης έχει εκτός τον Χάρελ, ο οποίος λόγω οστικού οιδήματος, δεν ταξίδεψε στην Αθήνα.

Οι αριθμοί των αγώνων τους:

Α’ Εθνική (από το 1963-64): Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης Midea 95-45

Stoiximan Basket League (από το 1992-93): Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης Midea 67-13

Stoiximan Basket League Playoffs: Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης Midea 13-2

Τα ραντεβού τους στα playoffs:

2006: Παναθηναϊκός AKTOR-Άρης Midea 3-0 (Ημιτελικά)

2009: Παναθηναϊκός AKTOR-Άρης Midea 3-0 (Ημιτελικά)

2012: Παναθηναϊκός AKTOR-Άρης Midea 2-0 (Προημιτελικά)

2016: Παναθηναϊκός AKTOR-Άρης Midea 3-2 (Ημιτελικά)

2022: Παναθηναϊκός AKTOR-Άρης Midea 2-0 (Προημιτελικά)

