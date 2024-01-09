Αύριο θα ανακοινώσουμε νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, στο οποίο κεντρικό θέμα είναι το πολεοδομικό πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης».

Ξεκινώντας την εισαγωγική τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» είπε ότι όλη η επικράτεια θα αποκτήσει σύγχρονα πολεοδομικά σχέδια.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι θα καθοριστούν οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης εντός και εκτός σχεδίου, θα καθοριστούν οι προστατευομενες ζώνες και θα οριοθετηθούν οι οικισμοί με συντελεστή δόμησης σε 800 Δημοτικές Ενότητες.

Επίσης, είπε ότι με το πρόγραμμα ανοίγει η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό των δημοτικών δρόμων, ενώ θα υπάρξουν προβλέψεις και για την αυθαίρετη δόμηση.

Ειδικά, δε, για τις νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της παράνομης δόμησης ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «το οριστικό άνοιγμα στη νομιμότητα πρέπει να συνοδεύεται από το κλείσιμο κάθε δυνατότητας στην παρανομία. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι με τη χρήση της τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίζουμε σε πραγματικό χρόνο όποιο αυθαίρετο χτίζεται στην επικράτεια.

Είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση με έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς απελευθερώνει τη νόμιμη δόμηση σε όλη την επικράτεια, τονώνει τις επισκευές και απεγκλωβίζει χιλιάδες πολίτες από ένα γκρίζο περιβάλλον αβεβαιότητας δίνοντας προοπτική και πρόσθετη αξία στις περιουσίες τους. Όλα αυτά θα γίνονται με συγκεκριμένους κανόνες και απαράβατη προεταραιότητα τον σεβασμό του περιβάλλοντος».

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «θα συζητήσουμε πρωτοβουλίες από την Πολιτική Προστασία για να βάλουμε οριστικό πλαίσιο ασφάλισης ξεκινώντας από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε η κρατική αρωγή να κατευθύνεται σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Η επιστολική ψήφος θα συνοδεύεται από ένα καλοδουλεμένο πλαίσιο τετραετίας για τον απόδημο ελληνισμό, θα μιλήσουμε και για την αναδιάταξη των σιδηροδρόμων μας».

«Βαδίζουμε συντονισμένα σε αυτά που μας εμπιστεύθηκαν οι πολίτες» είπε και κάλεσε τους υπουργούς να είναι οι ίδιοι κριτές του έργου τους και να «πατήσουν γκάζι» στην παραγωγή έργου.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλή χρονιά. Στο πρώτο μας Υπουργικό Συμβούλιο για το 2024 και μάλιστα με νέα σύνθεση. Να ευχηθώ υγεία και δύναμη. Είναι μια καινούργια αφετηρία για την κυβέρνηση, όμως οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι, με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, με πρώτο σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.

Θυμίζω, άλλωστε, ότι αύριο -αν δεν κάνω λάθος- ολοκληρώνεται η διαβούλευση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο, το οποίο θα κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή για άμεση ψήφιση. Σε λίγες μέρες κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Αναρτάται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, παράλληλα με τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.

Και βέβαια, την καλύτερη ζωή των πολιτών υπηρετούν και τα θέματα της σημερινής ατζέντας του Υπουργικού μας Συμβουλίου. Από το σύνολό τους επιτρέψτε μου να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο και να προτάξω το πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», με βάση το οποίο όλη η επικράτεια θα αποκτήσει επιτέλους σύγχρονα πολεοδομικά σχέδια.

Είναι μία εκκρεμότητα που απασχολεί εκατομμύρια πολίτες. Δυστυχώς διαρκεί έναν ολόκληρο αιώνα, εξού και πολύ συχνά στην πολεοδομική νομοθεσία -το ξέρετε καλά- αναφερόμαστε στους προ του 1923 δρόμους. Αυτό κάτι λέει για το πώς έχουμε καθυστερήσει να οργανώσουμε τις χρήσεις γης σε όλη την επικράτεια.

Τώρα, όμως, με μια σημαντική χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόβλημα αυτό επιτέλους διεκδικεί τη λύση του. Έτσι δρομολογείται πια η σύνταξη ειδικών και τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε όλη την επικράτεια. Αυτά θα καθορίζουν πλέον οριστικά τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, εντός αλλά και εκτός σχεδίου και φυσικά τις προστατευόμενες ζώνες κάθε περιοχής.

Θα οριοθετηθούν, επίσης, οι οικισμοί με συντελεστή δόμησης σε 800 Δημοτικές Ενότητες. Και βέβαια, κάτι πολύ σημαντικό, με τα συγκεκριμένα σχέδια ανοίγει η διαδικασία ώστε να λυθεί πια και το χρόνιο πρόβλημα του χαρακτηρισμού των δημοτικών δρόμων. Το τελευταίο είναι ένα ζητούμενο που ξέρετε ότι απασχολεί επί χρόνια, ειδικά την ελληνική περιφέρεια.

Τις λεπτομέρειες, τις φάσεις του προγράμματος, τις πολύ σημαντικές μεταβατικές διατάξεις έτσι ώστε να μπορούμε να ευθυγραμμιστούμε και με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα τις παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος, μαζί με τις νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.

Το οριστικό άνοιγμα στη νομιμότητα πρέπει να συνοδεύεται από το κλείσιμο κάθε δυνατότητας στην παρανομία και νομίζω ότι η μεγάλη καινοτομία της πρότασης την οποία θα παρουσιάσει το Υπουργείο είναι ότι πια θα μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση της τεχνολογίας, να εντοπίζουμε σε πραγματικό χρόνο οτιδήποτε αυθαίρετο χτίζεται στην ελληνική επικράτεια.

Είναι μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, θα έλεγα με πολύ έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς απελευθερώνει πια ουσιαστικά τη νόμιμη δόμηση σε όλη την επικράτεια, τονώνει τις κατασκευές, τονώνει την τοπική απασχόληση, αλλά απεγκλωβίζει και χιλιάδες ιδιοκτήτες από ένα γκρίζο καθεστώς αβεβαιότητας, δίνοντας προοπτική και πρόσθετη αξία στις περιουσίες τους. Και, φυσικά, όλα αυτά πια θα γίνονται με συγκεκριμένους κανόνες και με απαράβατη προτεραιότητα τον σεβασμό του περιβάλλοντος.

Θα είμαι σύντομος στην εισαγωγή μου, είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε: πρωτοβουλίες, παραδείγματος χάρη, από την Πολιτική Προστασία έτσι ώστε πια να βάλουμε ένα πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης, ξεκινώντας από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε η κρατική αρωγή να κατευθύνεται σε αυτούς που έχουν πράγματι ανάγκη.

Η επιστολική ψήφος θα συμπληρωθεί από ένα πολύ καλά δουλεμένο τετραετές σχέδιο για τον απόδημο Ελληνισμό το οποίο θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Και βέβαια, συνεχίζουμε τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής με την ενσωμάτωση σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών από το Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια θα μιλήσουμε και για την αναδιάταξη των σιδηροδρόμων μας, μια ακόμα προσπάθεια με έντονο αναπτυξιακό πρόσημο.

Να κλείσω, λοιπόν, επαναλαμβάνοντας ότι βαδίζουμε συντονισμένα, πάντα με οδηγό αυτά για τα οποία μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε οι πρώτοι αυστηροί κριτές της δικής μας απόδοσης και μονίμως να φροντίζουμε ώστε να αυξάνουμε τους ρυθμούς μας.

Και σίγουρα οι επόμενοι μήνες -καθώς πια έχουμε κλείσει έξι μήνες κυβερνητικής θητείας μετά την ανανέωση της λαϊκής εντολής στις διπλές εκλογές του περασμένου έτους-, θα είναι μήνες παραγωγής πια αποτελεσμάτων.

Σύντομα μάλιστα, αύριο, θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Και βέβαια, να αναφερθώ στη θετική εξέλιξη που είχαμε στα τιμολόγια του ρεύματος, συγχαίροντας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θυμάστε την καχυποψία με την οποία αντιμετωπίστηκαν στην αρχή τα πολύχρωμα τιμολόγια, όμως πιστεύω ότι τα αποτελέσματα δικαίωσαν την πολιτική μας. Ο ανταγωνισμός δούλεψε, έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια πια στις τιμές και οι ίδιοι οι πολίτες έχουν μια πολύ καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να κάνουν τις επιλογές που τους συμφέρουν με βάση τα δικά τους κριτήρια και τις δικές τους προϋποθέσεις που θέτουν για τα νοικοκυριά τους.

Συνέπεια και δουλειά, λοιπόν, είναι αυτά τα οποία θα μας χαρακτηρίσουν και με το νέο χρόνο. Καλωσορίζω λοιπόν και πάλι νέους Υπουργούς, παλιούς Υπουργούς σε νέες θέσεις ή παλιούς Υπουργούς σε θέσεις και χαρτοφυλάκια που τα γνωρίζουν καλά.

Να ευχηθώ και πάλι σε όλες και σε όλους να έχουμε μια καλή χρονιά, πρώτα και πάνω από όλα με υγεία.

«Κλείσαμε έξι μήνες μετά τις διπλές εκλογές, οι επόμενοι μήνες είναι μήνες παραγωγής αποτελεσμάτων» είπε και σημείωσε ότι αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις για νέες πρωτοβουλίες στο θέμα της ακρίβειας.

Ακόμη ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας για τα τιμολόγια ρεύματος λέγοντας ότι στην αρχή υπήρχε καχυποψία, αλλά ο ανταγωνισμός δούλεψε, έχουμε πλέον διαφάνεια και οι πολίτες μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους με βάση τα δικά τους κριτήρια.

Τέλος ζήτησε από τους υπουργούς συνέπεια και δουλειά».

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την πολεοδομική μεταρρύθμιση,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/252/ΕΕ σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο του νομοσχεδίου για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και την κρατική αρωγή,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα των πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού τομέα: α) Πρόταση για τη δημιουργία της «Νέος ΟΣΕ Α.Ε.», β) Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και επενδύσεων του σιδηροδρομικού τομέα,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.

