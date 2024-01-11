Με ανάρτηση στα ελληνικά το «Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης» της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, αναφέρει πως τα πλάνα που μεταδόθηκαν με παρενοχλήσεις Καλύμνιων ψαράδων κοντά στα Ίμια από την τουρκική ακτοφυλακή, είναι παλαιότερα.

Η σχετική ανάρτηση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας στην πλατφόρμα Χ έχει ως εξής:

«Η είδηση με τίτλο "Η Τουρκική Ακτοφυλακή απείλησε Έλληνες ψαράδες στα Ίμια" που δημοσιεύτηκε σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης αποτελεί προϊόν παραπληροφόρησης.

Τα πλάνα έντασης μεταξύ Τουρκικής Ακτοφυλακής και Ελλήνων ψαράδων κοντά στα Ίμια (σ.σ. Κάρντακ στο κείμενο) διαπιστώθηκε ότι είναι παλαιότερα και κυκλοφόρησαν σε ψηφιακά μέσα το 2020.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς, δεν υπάρχει ένταση στην περιοχή. Ο Αλιευτικός Σύλλογος Παράκτιας Αλιείας Καλύμνου ανέφερε επίσης ότι τα πλάνα είναι προηγούμενων ετών και ότι η φετινή περίοδος αλιείας τσιπούρας εξελίχθηκε ήρεμα».

Αργότερα, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, με ξεχωριστή ανάρτησή του αναφέρει ότι «η παραπληροφόρηση είναι κακή», προσθέτοντας: «Θα ήθελα να αναφέρω ένα σημαντικό παράδειγμα για το πώς εξαλείψαμε ένα παραπλανητικό δελτίο ειδήσεων που σερβιρίστηκε με στόχο να βλάψει τη διαδικασία προσέγγισης μεταξύ της Τουρκίας και της γειτονικής Ελλάδας».

Ο Τούρκος αξιωματούχος υποστηρίζει ότι «αυτή η είδηση που αποσκοπούσε στη χειραγώγηση της ελληνικής κοινής γνώμης άρχισε να διαδίδεται ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Παρακολουθώντας τη διαδικασία, το Κέντρο μας για την Καταπολέμηση της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας διαπίστωσε, ως αποτέλεσμα της έρευνάς του, ότι οι εικόνες ήταν τριών ετών. Οι ειδικοί μας, οι οποίοι επικοινώνησαν επίσης με τις αρχές της τουρκικής ακτοφυλακής, επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε καμία ένταση» σημειώνει ο Φαχρετίν Αλτούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

