Μάνη: Στρατηγική της κυβέρνησης να γίνει η Ελλάδα σημείο αναφοράς στο φάρμακο

«Το μήνυμα είναι ένα: επενδύουμε στην Ελλάδα!».
Αυτό υπογραμμίζει η υφυπουργός Ανάπτυξης, Άννα Μάνη, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη θεμελίωση της νέας πτέρυγας της φαρμακευτικής εταιρείας Boehringer Ingelheim στο Κορωπί.
Η υφυπουργός αναφέρει ότι παραβρέθηκε στη θεμελίωση της νέας πτέρυγας της φαρμακευτικής εταιρείας Boehringer Ingelheim στο Κορωπί από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και προσθέτει: «Η επένδυση αυτή επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην ανάδειξη της Ελλάδας σε πεδίο μεγάλων διεθνών επενδύσεων και υποστηρίζει δυναμικά έναν από τους πιο σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους της χώρας μας.
Η φαρμακοβιομηχανία είναι ένας τομέας που διαχρονικά συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.
Αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να καταστεί η Ελλάδα σημείο αναφοράς στη φαρμακευτική βιομηχανία».
