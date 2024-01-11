Μάνη: Στρατηγική της κυβέρνησης να γίνει η Ελλάδα σημείο αναφοράς στο φάρμακο

«Το μήνυμα είναι ένα: επενδύουμε στην Ελλάδα!».

Αυτό υπογραμμίζει η υφυπουργός Ανάπτυξης, Άννα Μάνη, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη θεμελίωση της νέας πτέρυγας της φαρμακευτικής εταιρείας Boehringer Ingelheim στο Κορωπί.

Η υφυπουργός αναφέρει ότι παραβρέθηκε στη θεμελίωση της νέας πτέρυγας της φαρμακευτικής εταιρείας Boehringer Ingelheim στο Κορωπί από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και προσθέτει: «Η επένδυση αυτή επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην ανάδειξη της Ελλάδας σε πεδίο μεγάλων διεθνών επενδύσεων και υποστηρίζει δυναμικά έναν από τους πιο σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους της χώρας μας.

Η φαρμακοβιομηχανία είναι ένας τομέας που διαχρονικά συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.

Αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να καταστεί η Ελλάδα σημείο αναφοράς στη φαρμακευτική βιομηχανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.