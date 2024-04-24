Bόρεια Μακεδονία: Μεγάλο προβάδισμα της υποψήφιας του VMRO- DPMNE στις εκλογές

H υποψήφια του δεξιού αντιπολιτευόμενου κόμματος VMRO-DPMNE στις προεδρικές εκλογές, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα προηγείται και μάλιστα με διπλάσια διαφορά του υποψηφίου του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) και απερχόμενου προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πεντάροφσκι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώνει η Εθνική Εκλογική Επιτροπή της χώρας.

Με καταμετρημένο το 60% των ψήφων, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα συγκεντρώνει ποσοστό 38%, ενώ ο Στέβο Πεντάροφσκι αποσπά το 19% των ψήφων. Τρίτος έρχεται ο υποψήφιος του συγκυβερνώντος αλβανικού κόμματος DUI και υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνι με ποσοστό 15% και ακολουθεί ο υποψήφιος του συνασπισμού τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων, 'Αρμπεν Ταραβάρι με ποσοστό 12%.

Σήμερα διεξήχθη στη Βόρεια Μακεδονία ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών, στον οποίο συμμετείχαν επτά υποψήφιοι. Για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας από τον πρώτο γύρο απαιτείται να λάβει ποσοστό άνω του 50% επί του συνόλου του εκλογικού σώματος στη χώρα, κάτι που θεωρείται σχεδόν αδύνατο. Συνεπώς θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος, μεταξύ των δύο επικρατέστερων του πρώτου γύρου.

Ο δεύτερος γύρος, στον οποίο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα συμμετάσχουν η 70χρονη Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα και ο 60χρονος Στέβο Πεντάροφσκι θα διεξαχθεί σε δύο εβδομάδες (8 Μαΐου) και θα συμπέσει με τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Στον σημερινό πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 50%, υψηλότερο κατά οχτώ ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον πρώτο γύρο των προηγούμενων προεδρικών εκλογών που είχαν διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2019.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές στα Σκόπια, το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών αναμένεται πως θα έχει αντίκτυπο και στις βουλευτικές εκλογές της 8ης Μαΐου, ενόψει των οποίων κατά δημοσκοπήσεις το VMRO-DPMNE προηγείται, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

