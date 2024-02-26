Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 10:00 θα προεδρεύσει στην τακτική συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου εθνικής ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 12:30, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου προς τιμήν του διπλωματικού σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη διάσκεψη που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουελ Μακρόν για τη στήριξη της Ουκρανίας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.