Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 10:00 θα προεδρεύσει στην τακτική συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου εθνικής ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12:30, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου προς τιμήν του διπλωματικού σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη διάσκεψη που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουελ Μακρόν για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

