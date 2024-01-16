Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε, σήμερα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με αντικείμενο την επιλογή νέου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και νέου Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με απόφαση του ΚΥΣΕA, νέος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας επελέγη ο Υποστράτηγος, Δημήτριος Μάλλιος, ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιστρατήγου.

Το ΚΥΣΕΑ απένειμε στον Λάζαρο Μαυρόπουλο τον βαθμό του Στρατηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και τον τίτλο του επίτιμου Αρχηγού του Σώματος.

Χρυσοχοΐδης: Βαθιά τομή με επιλογές από τη νέα γενιά

Κατά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ερωτηθείς για τις κρίσεις μίλησε για «βαθιά τομή με επιλογές από τη νέα γενιά της Ελληνικής Αστυνομίας».

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, στόχος είναι με σχέδιο και αλλαγές να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, με έμφαση στην εγκληματικότητα, στην οπαδική και στην ενδοοικογενειακή βία αλλά και στο φαινόμενο της βίας ανηλίκων που γνωρίζει έξαρση.

Πυροσβεστικό Σώμα

Το ΚΥΣΕΑ επέλεξε για Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος τον Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια.

Στον αποστρατευθέντα Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Γεώργιο Πουρναρά, απονεμήθηκε ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία και ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού του Π.Σ.

Βιογραφικό νέου αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας του Κωνσταντίνου, γεννήθηκε στη Μηλίτσα Μεσσηνίας το 1967, είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1991 και το έτος 1999 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού.

Το 2013 αποφοίτησε από την Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει υπηρετήσει, ως Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), ως Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, ως Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, σε Υπηρεσίες της Αθήνας και του Πειραιά και ως εκπαιδευτής στη Σχολή Πυροσβεστών.

Το 2024 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Έχει διαχειριστεί και συντονίσει πλήθος πυροσβεστικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία προήχθη σε όλους τους βαθμούς του ανώτατου αξιωματικού κατ’ επιλογή, έλαβε ηθικές αμοιβές, ενώ τιμήθηκε με πολλά μετάλλια, παράσημα και διαμνημονεύσεις, μεταξύ άλλων, του ανώτερου Ταξιάρχη της Τιμής, του ανώτερου Ταξιάρχη του Φοίνικα, Πυροσβεστικής Αξίας Α΄ Τάξης, του Αστέρα Αξίας και Τιμής και της Αξίας και Τιμής Α΄ Τάξης.

Κικίλιας για νέο αρχηγό Πυροσβεστικής: Διαχειρίστηκε πρωτοφανείς κρίσεις

Τις ευχαριστίες του στον απερχόμενο αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Γεώργιο Πουρναρά, για «τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο Πυροσβεστικό Σώμα αυτόν τον ένα πολύ δύσκολο χρόνο που πέρασε» εκφράζει σε δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας καλωσορίζοντας ταυτόχρονα τον νέο αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, μετά τη σημερινή απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Συγκεκριμένα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ τον απερχόμενο αρχηγό, Γεώργιο Πουρναρά, για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο Πυροσβεστικό Σώμα αυτόν τον ένα πολύ δύσκολο χρόνο που πέρασε. Και καλωσορίζω τον νέο αρχηγό, Θεόδωρο Βάγια, ο οποίος από τη θέση του διοικητή του ΕΣΚΕΔΙΚ διαχειρίστηκε πρωτοφανείς κρίσεις σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη. Για το σκεπτικό και το στρατηγικό σχεδιασμό που θα υλοποιήσουμε από εδώ και πέρα με τη νέα ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος θα μιλήσουμε αναλυτικά την Παρασκευή, οπότε θα ολοκληρωθούν και οι κρίσεις».

