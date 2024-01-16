Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε, σήμερα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με αντικείμενο την επιλογή νέου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και νέου Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με απόφαση του ΚΥΣΕA, νέος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας επελέγη ο Υποστράτηγος, Δημήτριος Μάλλιος, ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιστρατήγου.

Σχολιάζοντας τις σημερινές κρίσεις, ο βουλευτής και τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κωσταντίνος Μπάρκας, δήλωσε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί με επικοινωνιακά κόλπα και "φωστήρες" να μετακυλήσει τις ευθύνες της και την ανεπάρκειά της στην Ελληνική Αστυνομία, αφού έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την εγκληματικότητα, την ανομία, τα μαφιόζικα δολοφονικά χτυπήματα και την οπαδική βία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σήμερα το ΚΥΣΕΑ επέλεξε για Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας τον (Αντιστράτηγο κ. Μάλλιο Δημήτριο) στον οποίο ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια, καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

Ωστόσο, το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και έχει δημιουργήσει ανασφάλεια στους πολίτες αυτής της χώρας. Η αποτυχία της κυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας είναι παταγώδης και αποδεικνύεται περίτρανα με τις ετήσιες, διαδοχικές εναλλαγές τόσο στους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί με επικοινωνιακά κόλπα και “φωστήρες” να μετακυλήσει τις ευθύνες της και την ανεπάρκειά της στην Ελληνική Αστυνομία, αφού έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την εγκληματικότητα, την ανομία, τα μαφιόζικα δολοφονικά χτυπήματα και την οπαδική βία, που έχουν ως αποτέλεσμα θλιβερές απώλειες όχι μόνο πολιτών αλλά και αστυνομικών.

Η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο πρέπει να εγγυάται ένα κράτος δικαίου. Δυστυχώς, για το έλλειμα αυτό η Χώρα μας καλείται να λογοδοτήσει αύριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η έλλειψη προόδου στις έρευνες για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ το 2021».

