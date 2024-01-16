Λογαριασμός
Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων του αρχηγού ΓΕΕΘΑ παρουσία του Νίκου Δένδια

Ο Δημήτρης Χούπης πήρε τη σκυτάλη από τον απερχόμενο στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο

αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Το πρωί της Τρίτης 16/1 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ευελπίδων η τελετή παράδοσης-παραλαβής για τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ με τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη να παίρνει τη σκυτάλη από τον απερχόμενο αρχηγό, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Δημήτρης Χούπης

Ο νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος συγκινημένος δήλωσε: «Mπορώ να αναφέρω με υπερηφάνεια και τιμή ότι αποστολή εξετελέσθη. Ούτε μια σπιθαμή γης λιγότερη, ούτε ένας κόκκος άμμου χαμένος κι αυτό χάρη σε όλους εσάς. Σας ευγνωμονώ. Συνεχίστε να κάνετε την Ελλάδα ισχυρή και σεβαστή από όλους και να θυμάστε πάντα τα λόγια του εθνικού ποιητή "κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα νιώσεις μέσα σου κάθε είδος μεγαλείου"» 

Δένδιας Φλώρος Χούπης

Ο νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, από την πλευρά του, τόνισε: «Διαβεβαιώ ότι θα καταβάλω κάθε ικμάδα των δυνάμεών μου και θα αφιερώσω όλη μου την ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσω το ουκ άνευ ιδανικό της εθνικής ασφάλειας το οποίο οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυόνται και θα ευγγόταν ως το διηνεκές»

Δημήτρης Χούπης

«Oι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να προσαρμοστούν επιχειρησιακά και οργανωτικά λαμβάνοντας υπόψην τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας», πρόσθεσε.

Νίκος Δένδιας

Νίκος Δένδιας

