Νέα Αριστερά: Εκπρόσωπος Τύπου αναλαμβάνει ο Κωστής Καρποζήλος

Ο Κωστής Καρποζηλος αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου της Νέας Αριστεράς, πρώην μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στο 2022 - 2023.

Το βιογραφικό του Κωστή Καρποζήλου

Ο Κωστης Καρποζηλος (Γιανεννα, 1978) είναι ιστορικός. Ανήκει στη γενιά της κρίσης και μετά το τέλος των διδακτορικών του σπουδων, το 2010, εργάστηκε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Κολουμπια, Πρίνστον και Οξφορδη).

Από το 2016 έως το 2023 ήταν ο διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει διδάξει σε ελληνικά ΑΕΙ.

Εντάχθηκε στην αριστερά σε νεαρή ηλικία και υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανάμεσα στο 2022-2023.

Με λόγο που διακρίνεται για την ιδεολογική και επιστημονική σαφήνεια και την επιμονή στο πολιτικό περιεχόμενο ο Κωστής Καρποζηλος θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια του νέου φορέα καθώς και στην ανάγκη η Αριστερά να μιλά συγκεκριμένα για τα προβλήματα της κοινωνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.