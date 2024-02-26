Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε, σήμερα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκε, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, η συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση «Aspides» για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη, αποφασίστηκε η παράταση για ένα έτος, της θητείας του εν ενεργεία Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχου Λ.Σ. Γεώργιου Αλεξανδράκη.

Το ΚΥΣΕΑ ενημερώθηκε από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη, σχετικά με την πορεία του μεταναστευτικού, τη μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τη σταδιακή αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Καιρίδης οι διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας των νησιών του ανατολικού Αιγαίου έχουν μειωθεί πάνω από 25% σε σχέση με τις αρχές Ιανουαρίου.

Μετά από πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, αποφασίστηκε η τροποποίηση του Σχεδίου «Αιγίς», για την προμήθεια 300 νέων οχημάτων για τις δασικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σχετικά με την συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση «Aspides», η χώρα μας θα συμμετέχει με την φρεγάτα «Ύδρα» που θα αποπλεύσει προς την περιοχή τις επόμενες ημέρες.

Σχετικά με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης και στα οποία καταγράφεται σημαντική μείωση των ροών:

Η μείωση των ροών αφορά στο θαλάσσιο σύνορο κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου παρατηρείται πολύ μεγάλη βελτίωση, ενώ στο χερσαίο σύνορο στον Έβρο οι ροές έχουν ελαχιστοποιηθεί. Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρακολουθεί με προσοχή την ροή που έχει παρατηρηθεί από τη νοτιοανατολική ακτή της Λιβύης.

Η αντιμετώπιση των παράνομων ροών περνά μέσα από:

α. την αυστηρή φύλαξη των συνόρων,

β. την καλύτερη συνεργασία με τις χώρες διέλευσης όπως η Τουρκία αλλά και με τις χώρες προέλευσης όπως η Αίγυπτος,

γ. την γρήγορη επεξεργασία των αιτημάτων ασύλου (η Ελλάδα καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς στην Ευρώπη),

δ. την επιτάχυνση των επιστροφών και σε αυτό θα συμβάλλει ο επικείμενος διορισμός του προσφάτως θεσμοθετημένου Εθνικού Συντονιστή Επιστροφών, και

ε. η στενότερη δυνατή ευρωπαϊκή συνεργασία και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.