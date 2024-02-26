«Σε ένα παραλήρημα μίσους, ο αρχιμανδρίτης του Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, Σεραφείμ, καταφέρεται εναντίον του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλου Χρηστίδη, στοχοποιώντας ακόμα και την οικογένειά του με φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» καταγγέλει με ανακοίνωσή του το κόμμα.

«Η θεσμοθέτηση της ισότητας στον πολιτικό γάμο και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς εξαιρέσεις αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνομούμενης Πολιτείας.

Τέτοιες μεμονωμένες συμπεριφορές δεν συνάδουν με την πνευματικότητα αλλά και το έργο, που επιτελεί στην ελληνική κοινωνία η Εκκλησία» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

