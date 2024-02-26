Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το ΠΑΣΟΚ μιλά για στοχοποίηση Χρηστίδη από τον αρχιμανδρίτη Αγ. Μαρίνας Ηλιούπολης: Τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με το έργο της εκκλησίας

«Η θεσμοθέτηση της ισότητας στον πολιτικό γάμο αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνομούμενης Πολιτείας» αναφέρει το κόμμα

ΧΡΗΣΤΔΗς

«Σε ένα παραλήρημα μίσους, ο αρχιμανδρίτης του Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, Σεραφείμ, καταφέρεται εναντίον του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλου Χρηστίδη, στοχοποιώντας ακόμα και την οικογένειά του με φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» καταγγέλει με ανακοίνωσή του το κόμμα. 

«Η θεσμοθέτηση της ισότητας στον πολιτικό γάμο και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς εξαιρέσεις αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνομούμενης Πολιτείας.

Τέτοιες μεμονωμένες συμπεριφορές δεν συνάδουν με την πνευματικότητα αλλά και το έργο, που επιτελεί στην ελληνική κοινωνία η Εκκλησία» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΣΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark