«Είναι αδιανόητο και πολιτικά ανόητο να αμφισβητείται η ηγεσία Κασσελάκη», δήλωσε ο Νίκος Παππάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ, με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του Γιώργου Τσίπρα.

«Το κόμμα με αυτή την ενότητα θα προσπαθήσει να πάει στις ευρωεκλογές», πρόσθεσε

«Η δική μου πεποίθηση και η διάθεση του κ. Κασσελάκη είναι ότι αν αμφισβητηθεί θα ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη της βάσης»

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο και την αναταραχή που προκλήθηκε εσωκομματικά ο ίδιος δήλωσε «Για ένα ερωτηματολόγιο σηκώθηκε πάρα πολύ σκόνη, συνεχίζει να υφίσταται, τα μέλη συνεχίζεουν να ψηφίζουν κανονικά, ο λόγος που ξεκίνησε όλη αυτή η ανταραχή εξηγήθηκε στα μέλη της ΠΓ. Ο πρόεδρος αμφισβητήθηκε για τις επιλογές του, ωστόσο μεταξύ τους δόθηκαν εξηγήσεις και η ΠΓ εξέδωσε ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση του προέδρου. Το τρίτο θέμα είναι ότι η ΠΓ συνεδρίασε χωρίς να λάβει υπόψιν το πρόγραμμα του προέδρου -ως όφειλε να λάβει- οπότε αναγκάστηκε να συνεδριάεσει και μία δεύτερη μέρα για να είναι παρών ο πρόεδρος και αφού εξηγήθηκαν όσα έγραψε στην επιστολή του διαζώσης, ύστερα την απέσυρε».

Ερωτηθείς αν στις Ευρωεκλογές υπάρξει ένα κακό αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ και αν θα τεθεί θέμα προέδρου ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Ο πρόεδρος έχει λάβει εντολή μακράς πνοής, θα κριθεί το 2027 στις Εθνικές εκλογές, αν οποιοσδπήποτε θέλει να τον αμφισβητήσει ο πρόεδρος θα ζητήσει την αναβάπτιση της εντολής του από τη βάση του κόμματος».

Σχετικά με το ζήτημα της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε: «Δεν θεωρώ αυτό το σενάριο ρεαλιστικό»

