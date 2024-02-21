Ο Έντι Ράμα στην Άγκυρα: Συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας Τουρκίας - Αλβανίας

Επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη διάρκεια της επίσκεψης υπεγράφη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Η συμφωνία που υπογράψαμε είναι η απόδειξη της βούλησής μας» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, δείγμα της διάθεσης να προχωρήσουν περαιτέρω οι διμερείς σχέσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι συμφωνήθηκαν πωλήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τεθωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων.

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Η Τουρκία έχει επενδύσεις στην Αλβανία που φτάνουν τα 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτέλεσμα να είναι ανάμεσα στους πέντε μεγάλους ξένους επενδυτές. Εξακόσιες τουρκικές εταιρείες απασχολούν 15.000 Αλβανούς πολίτες και έτσι συμβάλλουν στην ιοικονομία της χώρας.

Έχουμε την επιθυμία να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας όπως και στον τομέα της άμυνας Η συμφωνία 'στρατιωτικού πλαισίου' που υπογράψαμε πριν απο λίγο είναι η απτή απόδειξη αυτής της βούλησης μας».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, δήλωσε: «Ευχόμαστε να προχωρήσει γρήγορα το σχέδιο της λειτουργίας του παραρτήματος του Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης στα Τίρανα. Αυτό θα φέρει την τελειότητα της Τουρκίας στην Αλβανία, είναι ένα σημαντικό πανεπιστήμιο. Αναγνωρίζεται απο όλο τον κόσμο και θα δώσει την ευκαιρία σε πολλούς νέους από την Αλβανία και τις χώρες της περιοχής να σπουδάζουν εδώ. Υπήρξε συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και αυτή τη συνεργασία μας θα την αναπτύξουμε περισσότερο».

Διάλογος Ερντογάν - Ράμα: «Μα τι θα κάνουμε τώρα; Πώς γίνεται και δεν κρυώνεις;»

Ερντογάν: Ti θα κάνουμε; Μα δεν κρυώνει; Σαμπρί! Σαμπρί! Μα δεν κρυώνει;

Ράμα: Και οι δυο μας είμαστε άνετοι

Ερντογάν: Ε τότε κι εγώ ας βγάλω το κασκόλ μου!



