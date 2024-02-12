Την πρόθεσή του να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του τραγουδιστή και ηθοποιού Πάνου Βλάχου για το τραγούδι «Μέσα σε ένα σάκο βάλτε Άδωνι και Πορτοσάλτε» εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Άρης Πορτοσάλτε.

«Δεν υπάρχει χιούμορ με προτροπή σε φόνο. Ούτε και διάλογος με υποκινητή της βίας. Τα περαιτέρω ενώπιον της Δικαιοσύνης» ανέφερε ο κ. Πορτοσάλτε.

«Ένας προτρέπει να με δολοφονήσουν και θα μείνω άπραγος; Θα πάμε με μήνυση και αγωγή και ό,τι άλλο χρειάζεται. Θα ακούω εγώ και η οικογένειά μου να δολοφονούμαι για τις απόψεις μου; Ο μοναδικός κριτής μου είναι ο Θεός και η επί γης δικαιοσύνη. Είναι αναχρονιστικό να λέμε ότι η βία είναι μαμή της ιστορίας. Θα πρέπει να παίρνω άδεια για να λέω τις απόψεις μου;» ανέφερε ο κ. Πορτοσάλτε.

Τους στίχους του Πάνου Βλάχου σχολίασε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο X: «Τί κρίμα! Ο Πάνος Βλάχος είναι ένας πράγματι ταλαντούχος ηθοποιός ο οποίος όμως θεώρησε εξυπνάδα να τραγουδήσει από σκηνής αυτό, δηλ «να μας βάλουν εμένα και τον Άρη Πορτοσάλτε σε ένα σάκο…» δηλ να μας σκοτώσουν;;; Και αυτό λέγεται χιούμορ; Και αν αύριο ένας τρελός όντως το κάνει; Τί θα λέει ο κ. Βλάχος στις οικογένειές μας «ζητώ συγγνώμη;». Κρίμα κρίμα κύριε Βλάχε!».

Η ανάρτηση Βλάχου

Από την πλευρά του ο Πάνος Βλάχος απάντησε στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το «Μέσα σε ένα σάκο βάλτε Άδωνι και Πορτοσάλτε» κατά τη διάρκεια live του στη Θεσσαλονίκη με ένα instastory.

Ο Πάνος Βλάχος, ενώ έπαιζε μουσική στη Θεσσαλονίκη, τραγούδησε «Μέσα σε ένα σάκο βάλτε Άδωνι και Πορτοσάλτε», με την αντίδραση των Άδωνι Γεωργιάδη και Άρη Πορτοσάλτε να είναι άμεση.

«Οι στίχοι και η τέχνη μου δεν έχουν σκοπό να υποκινήσουν τη βία. Δεν είναι το χιούμορ και η σάτυρα που γεννούν τη βία. Βάλτε με και εμένα μέσα στον σάκο. Ίσως έτσι να έρθουμε πιο κοντά» έγραψε στην ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

