Κυβερνητικές πηγές: Σεβαστές οι απόψεις της Εκκλησίας- Ουδέν σχόλιο

Οι απόψεις της Εκκλησίας είναι σεβαστές σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, μετά τις ανακοινώσεις της Ιεραρχίας, που ωστόσο δεν προχωρούν σε οποιοδήποτε σχόλιο επ΄ αυτών. «Ουδέν σχόλιο», είναι η χαρακτηριστική διατύπωση.
Οι θέσεις της κυβέρνησης αναμένεται να διατυπωθούν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που επρόκειτο να συνεδριάσει σήμερα, όμως η συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω της ασθένειας του πρωθυπουργού, που επέστρεψε με γρίπη από το Νταβός.
Η Εκκλησία, πάντως, όπως αναμενόταν, διατύπωσε την κάθετη αντίθεσή της στις προωθούμενες ρυθμίσεις για το γάμο ομοφύλων και την τεκνοθεσία.
