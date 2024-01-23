«Πώς γίνεται ο πρόεδρος σου να είναι απόδημος, να υπερασπίζεται διαχρονικά τον πιο ενεργό ρόλο των αποδήμων και ξαφνικά να υπαναχωρείς από τη στάση αυτή και να λες ένα μεγάλο όχι», απευθύνθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, λίγη ώρα αφότου ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνηγορήσει σε ένα νομοσχέδιο το οποίο η κυβέρνηση το αφήνει ατελές, με σοβαρά δημοκρατικά προβλήματα, που προσβάλλει βασικές αρχές του Συντάγματος» και ότι προφανώς «δεν θα υπάρχει καμία ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ επειδή η αντιπολίτευση αποδείχθηκε συνεπής αλλά η κυβέρνηση αποδείχθηκε και ανεπαρκής και ασυνεπής».

«Ο πρόεδρος σας, από ό,τι καταλαβαίνω, θα περιοδεύσει σε χώρες τού εξωτερικού ενόψει ευρωεκλογών. Τώρα, φαντάζομαι το επόμενο διάστημα. Ένα ερώτημα θα έχουν για εκείνον οι απόδημοι Έλληνες. Οι πρώην συμπολίτες του στην Αμερική, για παράδειγμα. Ένα ερώτημα θα έχουν. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση δεν ψηφίζει την επιστολική ψήφο ενώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα», είπε η Νίκη Κεραμέως, βάζοντας πλέον στο επίκεντρο της άτυπης προεκλογικής αντιπαράθεσης, ενόψει των ευρωεκλογών, την επιστολική ψήφο και τον τρόπο που στάθηκαν τα κόμματα στη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

«Εμείς εδώ συζητάμε και είμαστε σε έναν μικρόκοσμο. Η μεγάλη εικόνα έξω είναι άλλη. Η μεγάλη εικόνα, τόσο για τους Έλληνες εντός της επικράτειας όσο και για τους Έλληνες εκτός της επικράτειας, που μας παρακολουθούν ξανά και ξανά και περνούν στο μεταξύ οι δεκαετίες, είναι πως ένα πράγμα τους απασχολεί. ”Θα μας δώσετε επιτέλους”, λένε, ”το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, χωρίς περιορισμούς;”. Αυτό ρωτούν. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είπατε πως είστε υπέρ. Έκτοτε όμως πολλές ανακολουθίες συνέβησαν», είπε η Νίκη Κεραμέως και κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να εξηγήσει «πώς γίνεται ένα κόμμα να ψηφίζει επί της αρχής ένα νομοσχέδιο, να λέει ναι, επί της αρχής, και μια ώρα αργότερα, να ψηφίζει ναι στην πρόταση αντισυνταγματικότητας. Δηλαδή αυτό που ψήφισε είναι αντισυνταγματικό».

Επέμεινε δε σημειώνοντας ότι είναι ανακόλουθο από τη μια να λες ότι είσαι υπέρ της επιστολικής ψήφου, για τους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού, για τις ευρωεκλογές, αλλά να λες όχι για τις εθνικές εκλογές. «Τι λέτε δηλαδή σε έναν Έλληνα πολίτη που μένει στο Μπουένος Άιρες; Ότι ναι, στις ευρωεκλογές, ψήφισε με επιστολική ψήφο αλλά στις εθνικές εκλογές, πάρε ένα αεροπλάνο, ταξίδεψε τρεις ώρες, για να πας στη Βόρεια Αμερική, εκεί που υπάρχει εκλογικό τμήμα και ψήφισε από εκεί. Και πώς γίνεται αρχικά να λες ναι στην επιστολική ψήφο και μετά να λες όχι», είπε η Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε κατάφωρα αντισυνταγματική την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτή αποτυπώνεται στη δική του τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο και προβλέπει τέσσερις εκλογικές περιφέρειες των αποδήμων ώστε να εκπροσωπούνται στη Βουλή με τις αντίστοιχες έδρες.

«Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι των Ελλήνων του εξωτερικού. Θέλετε η ψήφος των αποδήμων να μετράει μόνο στους τέσσερις βουλευτές και όχι στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Άρα θέλετε διαφορετική βαρύτητα. Μικρότερη βαρύτητα στην ψήφο των αποδήμων σε σχέση με την ψήφο των εντός της επικράτειας εκλογέων. Αυτό κύριε Φάμελλε είναι κατάφωρα αντισυνταγματικό. Αυτή είναι η πρότασή σας; Βγείτε όμως και πείτε το στους απόδημους ότι θέλετε να έχουν δεύτερης κατηγορίας ψήφο, οι απόδημοι Έλληνες», είπε η Νίκη Κεραμέως.

Σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται η τροπολογία για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, των εκλογέων του εξωτερικού, και στις εθνικές εκλογές, η υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, μέσω της επιστολικής ψήφου και συνεπώς η χθεσινή τροπολογία της κυβέρνησης είναι απολύτως συναφής με το αντικείμενο του νομοσχεδίου, γιατί στοχεύει να διευκολύνει εκλογείς, μέσω της επιστολικής ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι δεν έγινε διάλογος, αν και έχουμε ενσωματώσει προτάσεις του στο κείμενο του νομοσχεδίου, είπε επίσης η υπουργός Εσωτερικών.

