«Χαιρετίζουμε εδώ στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά της Ελλάδας, τους Έλληνες αγρότες. Ο αγώνας είναι δίκαιος, τα αιτήματα τους είναι δίκαια. Είμαστε στο πλευρό τους. Όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό τους» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο Αγροτών στο Σύνταγμα.

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, πρέπει να σταματήσει την κοροϊδία. Πρέπει να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών. Δεν μπορεί να ανακαλύπτει τις αντοχές της οικονομίας και τους δημοσιονομικούς στόχους όταν είναι να δώσει λεφτά για τους αγρότες, όταν είναι να δώσει αποζημιώσεις, όταν είναι να δώσει για τον λαό και απλόχερα να τα δίνει σε λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους» πρόσθεσε ο Δ. Κουτσούμπας και τόνισε καταλήγοντας:

«Εγγυημένες τιμές τώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο τώρα, 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα το ρεύμα. Αυτά ζητάνε οι αγρότες. 100% αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Υποδομές στην αγροτική παραγωγή, φθηνό κόστος παραγωγής. Οι έμποροι και οι βιομήχανοι πουλάνε πολύ ακριβά στους αγρότες εφόδια και μέσα και την άλλη ώρα τα αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές. Τώρα να έρθουν εγγυημένες κατώτερες τιμές. Να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις ξένων προϊόντων και να παρθούν μέτρα για να ανασάνει η ελληνική αγροτιά, έτσι ώστε να έχουν ποιοτικά και φθηνά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και όχι να την πληρώνει ο λαός.

Καλή δύναμη σε όλους και όλες».

