Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη από την Τετάρτη ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει από αύριο Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου επίσημη επίσκεψη στην Ινδία.
Στις 10:00 (τοπική ώρα), θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή του πρωθυπουργού από τον πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi στο Προεδρικό Μέγαρο της Ινδίας, στο Νέο Δελχί.
Στις 12:00, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον κ. Modi και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.
Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.
Στις 14:40, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδίας Jagdeep Dhankhar.
Στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρίαση της ετήσιας διάσκεψης «Raisina Dialogue».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.