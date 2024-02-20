Λογαριασμός
Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη από την Τετάρτη ο Μητσοτάκης - Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή του πρωθυπουργού από τον πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi στο Προεδρικό Μέγαρο της Ινδίας, στο Νέο Δελχί.

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη από την Τετάρτη ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει από αύριο Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου επίσημη επίσκεψη στην Ινδία.

Στις 10:00 (τοπική ώρα), θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή του πρωθυπουργού από τον πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi στο Προεδρικό Μέγαρο της Ινδίας, στο Νέο Δελχί.

Στις 12:00, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον κ. Modi και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Στις 14:40, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδίας Jagdeep Dhankhar.

Στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρίαση της ετήσιας διάσκεψης «Raisina Dialogue».

