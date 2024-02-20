Λογαριασμός
Η «τελετή έναρξης» του αγροτικού συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα - Δείτε βίντεο

Περισσότεροι από 8.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα

Αγρότες

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Μουσικές, κόρνες τρακτέρ και πολλά φώτα μπροστά σε περισσότερους από 8.000 αγρότες περιελάμβανε η τελετή έναρξης του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το απόγευμα, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Δείτε το βίντεο από την εντυπωσιακή «τελετή έναρξης»: 

Οι αγρότες, με παλμό και συνθήματα ζητούν από την κυβέρνηση περισσότερες λύσεις στα προβλήματά τους και ιδιαίτερα στο υψηλό κόστος παραγωγής.

