Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Μουσικές, κόρνες τρακτέρ και πολλά φώτα μπροστά σε περισσότερους από 8.000 αγρότες περιελάμβανε η τελετή έναρξης του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το απόγευμα, όπως ήταν προγραμματισμένο.
Δείτε το βίντεο από την εντυπωσιακή «τελετή έναρξης»:
Οι αγρότες, με παλμό και συνθήματα ζητούν από την κυβέρνηση περισσότερες λύσεις στα προβλήματά τους και ιδιαίτερα στο υψηλό κόστος παραγωγής.
