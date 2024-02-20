Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στο Σύνταγμα παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, στο συλλαλητήριο των αγροτών εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις κινητοποιήσεις τους.

Ο κ. Κασσελάκης ανέβηκε σε τρακτέρ ενώ βρέθηκε ανάμεσα στο πλήθος των αγροτών συνομιλώντας μαζί τους.

«Πήγα σήμερα στο συλλαλητήριο των αγροτών για να υποστηρίξω τα δίκαια αιτήματά τους. Γιατί ο αγώνας δίνεται μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία. Οι αγρότες αγκομαχούν για να επιβιώσουν. Οι καταναλωτές αγκομαχούν να επιβιώσουν. Υπάρχει ένα καρτέλ στη μέση, μεσάζοντες και ολιγοπώλια. Να επέμβει το κράτος άμεσα. Να μην υπάρχει αυτή η κοροϊδία. Να καταργηθεί ο φόρος στο αγροτικό πετρέλαιο μόνιμα. Να υπάρχει πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα. Επιτέλους να γίνει μια ρύθμιση οφειλών, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μη δουν τη γη τους να πηγαίνει στη ρευστοποίηση. Απλά πράγματα να γίνουν άμεσα», δήλωσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.